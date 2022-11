Tevez renuncia como dt de rosario central de liga argentina

BUENOS AIRES, 3 nov (Reuters) - Carlos Tevez renunció el jueves a su cargo de entrenador del club Rosario Central, tras cinco meses con resultados irregulares al frente del equipo de la liga argentina de fútbol.

"Quiero comunicarle a la gente de Central que voy a dar un paso al costado, no voy a seguir como entrenador. Gracias por bancarme estos meses", dijo el "Apache" en una rueda de prensa convocada de urgencia luego del entrenamiento.

Tevez cerró su primera experiencia como técnico en el popular conjunto de la provincia de Santa Fe con seis triunfos, diez empates y ocho derrotas, en el puesto 20 entre 27 clubes en la Liga Profesional 2022.

El DT de 38 años dijo que no le gustó que los distintos candidatos a presidente del club utilizaran su nombre en la campaña política para las elecciones que se realizarán a mediados de diciembre.

"No es conveniente para nadie que yo siga (...) No vengo a hacer política y cuando se pone mi nombre en la política no me gustó. No quiero estar metido, por eso doy un paso al costado", indicó.

"Que hablen a la gente de un proyecto, no de Carlos Tevez", añadió el ex futbolista de Boca Juniors, Juventus, Manchester City y Manchester United. (Reporte de Ramiro Scandolo. Editado por Javier Leira)

Reuters