Texans consiguen su sexta victoria consecutiva al superar 40-20 a Cardinals

HOUSTON (AP) — C.J. Stroud lanzó para 260 yardas y tres touchdowns, y los Texans de Houston tomaron una gran ventaja temprana para imponerse el domingo 40-20 sobre unos Cardinals de Arizona en declive.

Los Texans (9-5) han ganado seis partidos consecutivos por primera vez desde una racha de nueve victorias en 2018, mejorando así sus esperanzas de playoffs. Es la sexta derrota consecutiva para los Cardinals (3-11), cuya última victoria fue el 3 de noviembre contra los Cowboys.

Houston tuvo su anotación más rápida de la temporada cuando Stroud conectó con Nico Collins para un touchdown de 57 yardas en la segunda jugada del partido. Collins recibió el pase corto, esquivó a dos defensores que se lanzaron en torno a la yarda 40 y corrió sin ser tocado hasta la zona de anotación.

Los Cardinals perdieron el balón en el regreso del kickoff siguiente. Aunque los Texans lo recuperaron, no pudieron avanzar el balón y se conformaron con un gol de campo de 30 yardas que puso el marcador 10-0.

Woody Marks aumentó la ventaja a 17-0 cuando anotó en una carrera de una yarda con un centro directo más tarde en el primer cuarto.

Michael Wilson de Arizona tuvo una recepción de touchdown de 11 yardas con unos 11 minutos restantes, pero el pase de conversión de dos puntos falló, dejando a Houston arriba 33-20.

Los Texans ampliaron la ventaja cuando Stroud encontró a Collins nuevamente, esta vez en una recepción de cuatro yardas para definir el marcador. Collins tuvo tres recepciones para 85 yardas, alcanzando 1.001 yardas de recepción en su tercera temporada consecutiva de 1.000 yardas.

