Texans frenan a los Colts y ajustan la carrera de la AFC Sur con victoria 20-16 en Indianápolis

INDIANÁPOLIS (AP) — Nico Collins anotó el touchdown que rompió el empate con una carrera de siete yardas cuando quedaban 12:38 por jugar, Nick Chubb también corrió para anotar, y la defensiva de los Texans de Houston, clasificada como la mejor, logró una parada tardía el domingo para sellar una victoria de 20-16 sobre los decaídos Colts de Indianápolis.

Houston (7-5) ganó su cuarto partido consecutivo, acercándose a un juego de su rival del Sur de la AFC, Indianápolis (8-4), que ha perdido tres de cuatro, cae en un empate por el primer lugar con Jacksonville. C.J. Stroud mejoró a 3-0 en el Lucas Oil Stadium al completar 22 de 35 pases para 276 yardas con una intercepción en su primer juego en cuatro semanas. Pasó el protocolo de conmoción cerebral el viernes.

Collins atrapó cinco pases para 98 yardas.

Houston aseguró la victoria forzando un cambio de posesión con 1:45 por jugar después de que Daniel Jones llevara a los Colts a la yarda 31 de los Texans. Indianápolis ha perdido dos seguidos por primera vez esta temporada, y esta fue la primera vez que fue contenido por debajo de 20 puntos.

Jugando a pesar de una lesión en la parte inferior de la pierna, Jones terminó 14 de 27 para 201 yardas y dos touchdowns. Jonathan Taylor, el líder corredor de la NFL, fue limitado a 85 yardas en 21 acarreos y no anotó por solo la quinta vez esta temporada.

