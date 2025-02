Texas acusa a médico de tratar ilegalmente a jóvenes trans. Él afirma que siguió la ley

EL PASO, Texas, EE.UU. (AP) — En la frontera de Texas, el doctor Héctor Granados atiende a niños con diabetes en sus clínicas de El Paso y realiza rondas en el hospital bajo la sombra de acusaciones que han puesto en peligro su carrera: proporcionar atención a jóvenes transgénero.

En lo que se cree que es un primer caso en Estados Unidos, Texas demandó a Granados y a otros dos médicos por afirmaciones de que violaron la prohibición estatal sobre la atención de afirmación de género para menores, llamando a los médicos “infractores de la ley” en demandas presentadas el otoño pasado que amenazan con imponer multas elevadas y revocar sus licencias médicas. Él niega las acusaciones, y los tres médicos han solicitado a los tribunales que desestimen los casos.

Los casos son una prueba crucial de los esfuerzos republicanos que se intensifican para prevenir tales tratamientos, incluido el decreto ejecutivo del presidente Donald Trump que prohibiría el apoyo federal para la atención de afirmación de género para jóvenes menores de 19 años.

Algunos hospitales ya han comenzado a desmantelar servicios para pacientes pediátricos. Pero, hasta ahora, solo Texas está demostrando cómo se castiga a los médicos cuando supuestamente se rompen las prohibiciones.

Granados, en una entrevista con The Associated Press, dijo que fue meticuloso al detener la atención transgénero antes de que entrara en vigor la prohibición de Texas en 2023. Negó que continuara prescribiendo bloqueadores de la pubertad y hormonas cruzadas a pacientes en transición y dijo que inicialmente no estaba claro qué pacientes, que no están nombrados en la demanda, se le acusa de tratar indebidamente.

Los otros médicos acusados —ambos en Dallas— han entrado en acuerdos temporales en los tribunales para no ver pacientes y solo practicar medicina en entornos de investigación y académicos.

“Mirar a los pacientes fue difícil porque estaban un poco decepcionados por lo que estaba sucediendo”, dijo Granados sobre el fin de su atención. “Pero era algo que necesitaba seguirse porque es la ley”.

Se cree que las demandas son la primera vez que un estado ha llevado a cabo la aplicación de leyes que prohíben o restringen la atención de afirmación de género para menores, que los republicanos han promulgado en 27 estados, incluido este mes en Kansas, a pesar del veto de la gobernadora demócrata. Aunque aquellos acusados de violar las prohibiciones enfrentan cargos criminales en algunos estados, no lo hacen en Texas.

A nivel nacional, los médicos y ejecutivos de hospitales están reevaluando los programas de salud transgénero que conllevan un riesgo creciente de litigios y pérdida de financiamiento federal. Para los estadounidenses transgénero, el clima ha reducido las opciones de atención y ha profundizado los temores.

Trump ha lanzado una amplia ofensiva contra los derechos transgénero rápidamente en su segundo mandato, firmando decretos ejecutivos que incluyen la prohibición a las escuelas de utilizar fondos federales de educación para apoyar a estudiantes que están en transición social. Los partidarios dicen que las restricciones protegen a los niños vulnerables de lo que consideran una ideología “radical” sobre el género y la toma de decisiones médicas irreversibles.

Las demandas de Texas fueron presentadas por el fiscal general estatal Ken Paxton, un republicano, quien anteriormente ha ido más allá de las fronteras estatales para iniciar investigaciones sobre tratamientos de afirmación de género.

Su oficina no respondió a las solicitudes de entrevista. En una audiencia judicial el miércoles que involucraba a los médicos de Dallas, un abogado de la oficina de Paxton se negó a comentar y remitió las preguntas a la oficina de prensa de la agencia.

“Haré cumplir la ley en toda su extensión para evitar que cualquier médico proporcione estos medicamentos peligrosos a los niños”, indicó Paxton en un comunicado este mes.

Un consultorio en El Paso

Granados es uno de los dos endocrinólogos pediátricos en El Paso, una ciudad desértica de aproximadamente 700.000 habitantes donde las montañas se elevan a lo lejos.

Granados, de 48 años, es de Ciudad Juárez, la ciudad mexicana vecina que se extiende al sur de El Paso. Dijo que después de asistir a la escuela de medicina en México completó una formación adicional en Nueva York y Connecticut, pero quería regresar a lo que él considera una región desatendida.

Abrió una clínica de género en el Centro de Ciencias de la Salud de Texas Tech, en El Paso, antes de iniciar su propia práctica en 2019. Antes de la prohibición, agregó Granados, tratar a jóvenes transgénero era solo una extensión de su práctica que también atiende a jóvenes con diabetes, problemas de crecimiento y pubertad precoz.

Dijo que aceptaba pacientes transgénero solo si primero habían recibido un diagnóstico de disforia de género de un proveedor de salud mental.

“No era diferente de hacer todo lo demás que hace un endocrinólogo pediátrico”, dijo. “Era solo cuidar a niños que requerían esa terapia específica”.

Emiliana Edwards estaba entre ellos. Ahora de 18 años, llamó a Granados un cuidador “increíble” que explicó cuidadosamente su tratamiento de afirmación de género. Pero en su primera cita después de que el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, firmara la prohibición en 2023, Edwards dijo que la sala se sentía diferente, “como si hubiera cables por todas partes”.

“Sentía que no podíamos hablar de nada realmente, ni siquiera de las cosas más simples”, señaló.

Su madre, Lorena Edwards, dijo que Granados puso un “paro frío” a la atención de su hija.

“Fue solo: ‘Ya no proporciono esa atención’. Y se acabó”, dijo.

Llevando casos a los tribunales

En el corazón de las demandas de Texas contra Granados, la doctora May Lau y el doctor M. Brett Cooper están las alegaciones de prescribir tratamiento para la transición del sexo de sus pacientes después de que la prohibición entrara en vigor.

En un caso, el estado acusa a Granados de prescribir testosterona a un adolescente de 16 años, alegando que aunque los registros del médico identifican al paciente como masculino, el sexo asignado al nacer del adolescente es femenino. Granados y Lau también son acusados de haber instruido a los pacientes a esperar hasta después de que la prohibición estuviera en vigor para llenar las recetas.

Granados no disputa que ha continuado prescribiendo bloqueadores de la pubertad y terapia de reemplazo hormonal. Señaló que esos tratamientos no son para la transición de género, sino para niños con trastornos endocrinos, que ocurren cuando los niveles hormonales son demasiado altos o demasiado bajos.

Dijo que prescribe testosterona por muchas razones, incluyendo para pacientes cuyos testículos no funcionan o tuvieron que ser removidos debido al cáncer. Otros tienen tumores cerebrales, o cirugía o radiación en el cerebro, que impactan la pubertad. Los pacientes con pubertad precoz también necesitan bloqueadores de la pubertad, añadió.

Mientras que la prohibición de Texas permite a los médicos reducir gradualmente a los pacientes de hormonas cruzadas durante un “período de tiempo” no especificado, Granados dijo que eso no es algo que él hizo.

Los abogados de Lau dijeron que ella siempre ha cumplido con la ley y que las afirmaciones no tienen mérito. Los abogados de Cooper se negaron a comentar.

“Esto es realmente parte de un patrón más grande de extremismo dentro del estado que incluso otros estados han evitado replicar”, señaló Sarah Warbelow, vicepresidenta legal de la Campaña de Derechos Humanos.

Los adultos y jóvenes transgénero constituyen menos del 1% de la población de Estados Unidos, según estimaciones del Williams Institute, un centro de investigación LGBTQ+ en la Facultad de Derecho de UCLA.

Buscando atención en otros lugares

El juicio de Granados está programado para finales de octubre; las fechas del juicio aún no se han fijado para Lau y Cooper.

Ni Lau ni Cooper asistieron a la audiencia del miércoles en sus casos ante un juez que está decidido a decidir dónde se llevarán a cabo sus juicios.

Bajo la prohibición de Texas, se instruye a la junta médica estatal a revocar las licencias de los médicos que se encuentren en violación de la ley.

Lorena Edwards dijo que vio a su hija prosperar durante su transición y luego descender a la melancolía a medida que las leyes que atacan los derechos transgénero ganaban fuerza.

Emiliana Edwards ha cambiado a recibir tratamiento en el vecino Nuevo México —donde la atención de afirmación de género es legal—, pero dijo que los ataques a la comunidad transgénero han afectado su salud mental.

“También somos personas normales, y solo estamos tratando de vivir”, dijo.

