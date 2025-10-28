Texas demanda a J&J y Kenvue, fabricantes de Tylenol, por ocultar los riesgos de autismo

28 oct (Reuters) - El fiscal general de Texas, Ken Paxton, demandó el martes a Johnson & Johnson y Kenvue, fabricantes de Tylenol, a los que acusó de ocultar a sabiendas los vínculos del analgésico con el autismo y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad.

Paxton, un republicano, presentó la demanda cinco semanas después de que el presidente republicano Donald Trump dijo que el uso de Tylenol durante el embarazo puede causar autismo en los niños. Trump no es médico, y su afirmación no está respaldada por pruebas científicas.

Johnson & Johnson vendió Tylenol durante más de seis décadas, y su antigua unidad Kenvue lo vende desde 2023, tras su escisión. El analgésico se conoce genéricamente como paracetamol.

Kenvue ha defendido repetidamente la seguridad de Tylenol, y en un comunicado dijo que se defendería de la demanda de Paxton. "El paracetamol es la opción analgésica más segura para las mujeres embarazadas según sea necesario durante todo el embarazo", dijo Kenvue. "Estamos profundamente preocupados por la perpetuación de la desinformación sobre la seguridad del paracetamol."

En otro comunicado, Johnson & Johnson no hizo comentarios sobre la demanda de Paxton, y dijo que Kenvue es responsable de "todos los derechos y responsabilidades asociados con la venta de sus productos de venta libre, incluyendo Tylenol".

(Reporte de Jonathan Stempel en Nueva York; Edición en español de Javier López de Lérida)