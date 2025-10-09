Textor obtiene un año de prórroga para pagar la deuda contraída por la adquisición del Lyon

El fondo estadounidense Ares acordó otorgar al grupo Eagle, propiedad de John Textor y en dificultades financieras, un período de doce meses antes de exigir el reembolso de la deuda contraída para la adquisición del Olympique Lyonnais, según las cuentas de la sociedad holding consultadas el jueves por la AFP.

El documento de Eagle, la sociedad holding británica del expresidente del OL, que también controla al Botafogo de Brasil y al Molenbeek de Bélgica, precisa que el compromiso por escrito está fechado el 29 de septiembre.

Las cuentas de Eagle, presentadas a principios de octubre aunque debían haberse depositado meses antes, corresponden al ejercicio 2022/2023, cuando la sociedad todavía mantenía participaciones en el club inglés Crystal Palace.

Los documentos revelan una situación financiera crítica, con pérdidas de US$217 millones y una deuda superior a US$450 millones que Ares debe cobrar antes de 2028, a tasas de entre el 16% y el 22%.

No se conoce la cifra exacta que Eagle todavía debe, tras vender en julio pasado su participación en el Crystal Palace por 190 millones de libras (US$255 millones), según la BBC, operación que, según la compañía, "redujo significativamente su deuda" con los acreedores.

Al no presentar sus cuentas a tiempo, Eagle reconoce haber incumplido sus obligaciones con Ares, lo que le permite a este último reclamar legalmente el reembolso inmediato de la deuda, incluyendo, potencialmente, el control de los clubes utilizados como garantía del préstamo.

"Estamos satisfechos de contar con el respaldo de nuestro principal prestamista", declaró John Textor a la AFP, solicitando no "dar demasiada importancia" a la duración del aplazamiento.

"Solo proporcionó la garantía mínima necesaria para que el auditor pudiera aprobar la auditoría con total tranquilidad", añadió.

Contactada por la AFP, la firma Ares no realizó comentarios.

John Textor enfrenta críticas en Francia por su gestión financiera del Olympique Lyonnais, del que tuvo que renunciar a la presidencia, y que logró evitar por poco un descenso administrativo a la Ligue 2.

También enfrenta críticas en Botafogo, club que llevó a la cima del fútbol sudamericano, pero donde sus estructuras financieras de multiclub generan inquietud.

Además, se ve afectado por un conflicto judicial en el Reino Unido con el fondo estadounidense Iconic, que invirtió junto a él en la compra del OL y actualmente le reclama cerca de US$94 millones.

zap/ode/dar/cl/dam