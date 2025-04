Textron Aviation amplía las opciones de asistencia sanitaria asequibles y cómodas para los empleados de Wichita con un segundo Plane Healthy Wellness Center & Pharmacy in situ

WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--abr. 9, 2025--

Textron Aviation Inc., una compañía de Textron Inc. (NYSE: TXT), anuncia la apertura de su segundo e innovador centro para la salud con farmacia, el Plane Healthy Wellness Center & Pharmacy, situado en la sede este de la empresa en Wichita (Kansas). El centro dedicado al bienestar de Wichita ofrece a más de 9500 empleados y a las personas a su cargo la posibilidad de acceder a servicios sanitarios asequibles, cómodos, completos y de calidad, lo que ayuda a que puedan gestionar los costos sanitarios y les proporciona un recurso para mejorar su bienestar general.

El Plane Healthy Wellness Center & Pharmacy es una clínica privada centrada en las necesidades de los empleados de Textron Aviation y las personas a su cargo, que ofrece una experiencia personalizada y tiempos de espera más cortos. El centro de bienestar es propiedad de Textron Aviation y su gestión y atención está a cargo de Premise Health, uno de los principales proveedores nacionales de servicios sanitarios dirigidos por el empleador.

Textron Aviation abrió este centro tras el éxito de su primera sede en su campus del oeste de Wichita, que se inauguró en 2022. El año pasado, el centro de bienestar del oeste de Wichita atendió a los empleados y a sus familias con más de 19 000 visitas, despachó más de 32 000 recetas y alcanzó una puntuación Net Promoter Score de 90, superando con creces la media del sector sanitario de 58.

«En Textron Aviation, encarnamos nuestro valor de “Ser humano”, poniendo a las personas al frente de todo lo que hacemos», señaló Maggie Topping, vicepresidenta sénior de Recursos Humanos y Comunicaciones de Textron Aviation. «Nuestros empleados son nuestro mayor activo, y estamos dedicados a proporcionarles los recursos que necesitan para prosperar tanto en lo personal como en el ámbito profesional. Con la apertura de nuestro segundo centro de bienestar, estamos haciendo una inversión significativa en nuestra gente, asegurando que tengan fácil acceso a una atención cómoda y asequible».

Los servicios in situ incluyen atención primaria, atención urgente, farmacia con acceso directo, fisioterapia, radiología, servicios de salud mental, asesoramiento para el bienestar y manejo de enfermedades. Para mayor comodidad, las citas virtuales también están disponibles durante el horario laboral habitual al mismo costo que las visitas en persona.

Obtenga más información sobre los beneficios de Total Rewards de Textron Aviation desde el primer día y únase al equipo en txtav.com/careers.

Acerca de Textron Aviation

Inspiramos el viaje del vuelo. Durante más de 95 años, Textron Aviation ha potenciado nuestro talento colectivo a través de las marcas Beechcraft, Cessna y Hawker para diseñar y ofrecer la mejor experiencia de aviación a nuestros clientes. Con una gama que incluye desde reactores comerciales, turbohélices y pistones de alto rendimiento hasta productos para misiones especiales, entrenadores militares y defensa, Textron Aviation cuenta con la cartera de productos de aviación más versátil y completa del mundo y con una plantilla que ha producido más de la mitad de todos los aviones de aviación general del mundo. Clientes de más de 170 países confían en nuestro legendario rendimiento, confiabilidad y versatilidad, junto con nuestra red global de servicio al cliente de confianza, para un vuelo asequible, productivo y flexible.

Para más información, visite www.txtav.com|specialmissions.txtav.com|defense.txtav.com|scorpion.txtav.com.

Acerca de Textron

Textron es una empresa multisectorial que aprovecha su red mundial de negocios aeronáuticos, de defensa, industriales y financieros para ofrecer a sus clientes soluciones y servicios innovadores. Textron es conocida en todo el mundo por sus potentes marcas como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat y Textron Systems.

Para más información, visite: www.textron.com.

Algunas de las afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa pueden proyectar ingresos o describir estrategias, objetivos, perspectivas u otras cuestiones no históricas; estas afirmaciones de carácter prospectivo son válidas únicamente en la fecha en que se realizan. No asumimos ninguna obligación de actualizarlas. Todas las afirmaciones están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y demás factores que pueden hacer que nuestros resultados reales difieran de forma sustancial de los expresados o implícitos en las declaraciones de carácter prospectivo.

