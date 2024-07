Textron Aviation amplía su oferta de servicios para incluir el proceso de reparación del tren de aterrizaje de la serie Cessna Citation 560XL

WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--jul. 30, 2024--

Textron Aviation anunció hoy la ampliación de su oferta de servicios que incluye un nuevo proceso de reparación estándar para el tren de aterrizaje principal (MLG) de las aeronaves de la serie Cessna Citation 560XL. Con la nueva solución, desarrollada en colaboración con la filial de la compañía, Able Aerospace Services, se pueden realizar reparaciones del MLG significativas, sin necesidad de un reemplazo completo, proporcionando una otra opción de pieza oportuna y rentable para los clientes.

Los clientes de Beechcraft, Cessna y Hawker reciben asistencia, mantenimiento y modificaciones directamente de fábrica por parte de Textron Aviation Inc., una compañía de Textron Inc. (NYSE: TXT), a través de su red global de centros de servicio y piezas, unidades de servicio móviles y asistencia 1CALL AOG (aeronaves en tierra) 24 horas al día, 7 días a la semana.

“Nuestra prioridad es ofrecer la mejor experiencia de aviación a nuestros clientes y tener la opción de reparar el tren de aterrizaje principal ofrece a los clientes una flexibilidad adicional a la hora de realizar el mantenimiento de sus aviones”, dijo Brian Rohloff, vicepresidente senior de Atención al Cliente. “Esta inversión en una nueva solución para las aeronaves Citation 560XL favorece la reducción de los costos operativos y minimiza el tiempo de inactividad de las aeronaves para que podamos mantener a nuestros clientes en movimiento”.

Textron Aviation anunció inicialmente las capacidades de reparación del MLG en las aeronaves de la serie Cessna Citation CJ en 2020. Además de ofrecer mayor eficiencia para los clientes, el nuevo servicio integra los esfuerzos de Textron Aviation para reducir y reutilizar, lo que permite a los clientes reparar piezas y utilizar reemplazos y alquileres. La compañía busca continuamente mejorar la eficiencia y la rentabilidad de los servicios de mantenimiento en toda la flota de Beechcraft y Cessna.

Acerca del servicio de Textron Aviation Textron Aviation, a través de sus marcas Beechcraft y Cessna, es conocida por su inigualable red global de servicios dedicada al soporte completo del ciclo de vida. Además de su amplia presencia propia, los clientes de reactores de negocios y turbohélices de Textron Aviation tienen acceso a una red mundial de más de 300 centros de servicio autorizados. Textron Aviation también ofrece un programa de asistencia móvil que cuenta con más de 40 unidades de servicio móviles, tres aviones de asistencia y técnicos de servicio y asistencia in situ. Encontrará más información sobre los programas de servicio de Textron Aviation en http://txtav.com/en/service.

Acerca de Textron Aviation Inspiramos el viaje del vuelo. Durante más de 95 años, Textron Aviation Inc., una compañía de a Textron Inc., ha potenciado nuestro talento colectivo con las marcas Beechcraft, Cessna y Hawker para diseñar y ofrecerles a nuestros clientes la mejor experiencia de aviación. Con una gama que abarca desde reactores de negocios, turbohélices y pistones de alto rendimiento, hasta misiones especiales, entrenadores militares y productos de defensa, Textron Aviation detenta la cartera de productos de aviación más versátil y completa del mundo, además de una fuerza laboral que ha producido más de la mitad de todos los aviones de aviación general del mundo. Los clientes de más de 170 países confían en nuestro nivel legendario de rendimiento, fiabilidad y versatilidad, junto con nuestra red mundial de servicio al cliente de confianza, para un vuelo económico y flexible.

Para más información, visite www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

Acerca de Able Aerospace Services, Inc. Able Aerospace Services, una compañía de Textron Inc. (NYSE: TXT), es un proveedor líder de componentes y servicios MRO. Con sede central e instalaciones de mantenimiento en el aeropuerto Phoenix-Mesa Gateway (KIWA) de Mesa, Arizona, los productos y servicios de Able dan soporte a la aviación comercial y militar de ala fija y de ala rotatoria. Able combina 40 años de experiencia en aviación con una plantilla de aproximadamente 400 empleados para cumplir su misión: ser el líder de la aviación que proporciona soluciones de mantenimiento, reparación y renovación seguras, fiables e innovadoras. Able está certificada por numerosas autoridades de aeronavegabilidad entre las que se encuentran FAA, EASA, ANAC, CAAC, JCAB, DGCA, entre otras.

Acerca de Textron Inc. Textron Inc. es una empresa multisectorial que aprovecha su red global de negocios aeronáuticos, de defensa, industriales y financieros para ofrecer a sus clientes soluciones y servicios innovadores. Textron es conocida en todo el mundo por sus potentes marcas como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems y TRU Simulation. Para más información, visite: www.textron.com

Ciertas afirmaciones que se incluyen en este comunicado de prensa son previsiones de futuro que pueden proyectar ingresos o describir estrategias, objetivos, perspectivas u otras cuestiones no históricas; estas afirmaciones son válidas únicamente en la fecha en que se realizan, y no asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna previsión de futuro. Estas declaraciones están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que nuestros resultados reales difieran sustancialmente de los que se expresan o están implícitos en dichas declaraciones prospectivas.

