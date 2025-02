Textron Aviation amplía sus capacidades en Australia con la apertura de un nuevo centro de servicios en el aeropuerto de Essendon Fields

WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--feb. 17, 2025--

Textron Aviation anunció hoy la ampliación de su presencia en Australia con la construcción de unas instalaciones de servicio más grandes y modernizadas en el aeropuerto Essendon Fields de Melbourne para aumentar al máximo la asistencia a los clientes de Cessna, Beechcraft y Hawker en la región. Las nuevas instalaciones dispondrán de más espacio para el mantenimiento de las aeronaves, lo que agilizará la programación y reducirá al mínimo el tiempo de inactividad para que los clientes puedan seguir volando. Los trabajos de construcción comenzarán en marzo de 2025 y Textron Aviation espera estar plenamente operativo en las nuevas instalaciones a principios de 2026.

Los clientes de Cessna, Beechcraft y Hawker reciben asistencia directa de fábrica, con mantenimiento y modificaciones por parte de Textron Aviation Inc., una compañía de Textron Inc. (NYSE: TXT) a través de su red global de centros de servicio y piezas, unidades de servicio móviles (MSU) y asistencia 1CALL AOG (aeronaves en tierra) 24 horas al día, los 7 días a la semana.

Las nuevas instalaciones duplicarán con creces la superficie de las instalaciones actuales de la empresa, hasta alcanzar más de 35 000 pies cuadrados (3343 m 2 ). Tras analizar la opinión de los clientes, se decidió que las nuevas instalaciones estén situadas en un lugar más céntrico del aeropuerto, además contarán con un almacén de piezas de Textron Aviation que agilizará los envíos a los clientes y tendrá una sala más cómoda para que los clientes puedan utilizarla mientras se realiza el mantenimiento de la aeronave.

«La construcción de estas nuevas instalaciones para dar apoyo a las más de 1400 aeronaves que operan en la región APAC demuestra nuestro compromiso de ofrecer la combinación más sólida de soluciones de mantenimiento y servicio directas de fábrica disponibles para nuestros clientes», señaló Brian Rohloff, vicepresidente sénior de Global Customer Support. «Esta inversión aumentará nuestra capacidad y nos ayudará a asistir mejor a los clientes con el mantenimiento programado, las modificaciones y la asistencia a las aeronaves en tierra».

Esta noticia llega tras el anuncio realizado en junio de 2024 por Textron Aviation en el que se indicaba que la empresa se trasladaba a unas instalaciones más grandes y modernizadas en el aeropuerto de Jandakot, en Perth, y añadía un almacén de piezas en el aeropuerto de Essendon Fields para aumentar la capacidad de servicio y apoyar la disponibilidad de piezas en la región. Además, Premiair Aviation Maintenance, un centro de servicio australiano adquirido por Textron Aviation en 2020, ha cambiado su nombre a Textron Aviation Australia Pty Ltd. para integrar plenamente las instalaciones de Perth, Gold Coast y Melbourne en la red de servicio global completa de la empresa.

Acerca de Textron Aviation Service

Textron Aviation ofrece servicio y asistencia directos de fábrica a lo largo de toda la experiencia de propiedad. A través de una red global con casi 3000 empleados, los clientes tienen acceso directo a un equipo de representantes de servicio expertos que ofrecen mantenimiento, inspecciones, piezas, reparaciones, actualizaciones de aviónica, instalaciones de equipos, renovaciones y otros servicios especializados. Textron Aviation gestiona una flota de más de 50 unidades de servicio móviles (MSU), «Go Teams» repartidos por todo el mundo dispuestos a movilizarse para responder a incidencias de mantenimiento poniéndose en contacto con 1CALL, y un equipo de especialistas en AOG que proporcionan servicio y asistencia prioritarios durante incidencias de mantenimiento no programadas.

Acerca de Textron Aviation

Inspiramos la experiencia del vuelo. Durante más de 95 años, Textron Aviation Inc, una compañía de Textron Inc, ha potenciado nuestro talento colectivo a través de las marcas Beechcraft, Cessna y Hawker para diseñar y ofrecer la mejor experiencia de aviación a nuestros clientes. Con una gama que incluye desde reactores comerciales, turbohélices y pistones de alto rendimiento hasta productos para misiones especiales, entrenadores militares y defensa, Textron Aviation cuenta con la cartera de productos de aviación más versátil y completa del mundo y con una plantilla que ha producido más de la mitad de todos los aviones de aviación general del mundo. Clientes de más de 170 países confían en nuestro legendario rendimiento, confiabilidad y versatilidad, junto con nuestra red global de servicio al cliente de confianza, para un vuelo asequible y flexible. Para más información, visite www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

Acerca de Textron Inc.

Textron Inc. es una empresa multisectorial que saca provecho de su red mundial de negocios aeronáuticos, de defensa, industriales y financieros para ofrecer a sus clientes soluciones y servicios innovadores. Textron es conocida en todo el mundo por sus potentes marcas como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems y TRU Simulation. Para más información, visite: www.textron.com.

