Textron Aviation celebra diez años del programa Top Hawk con cuatro nuevos beneficiarios, incluido el primero en el Reino Unido

Textron Aviation anunció hoy el décimo aniversario del innovador programa Top Hawk de la empresa, diseñado para que los alumnos accedan a la aeronave de entrenamiento más popular del mundo, Cessna Skyhawk. Como parte de este acontecimiento, que coincide con el septuagésimo aniversario de la icónica aeronave, entre los participantes de 2025 se encuentran United Flight Systems, Lunken Flight Training Center, Flex Air y VNE Aviation, el primer beneficiario del programa del Reino Unido.

Textron Aviation Inc., una empresa Textron Inc. (NYSE:TXT), está a cargo del diseño y la fabricación del Cessna Skyhawk.

"Con una demanda superior a 200.000 nuevos pilotos en todo el mundo para la próxima década, es fundamental apoyar a los jóvenes que buscan oportunidades en el ámbito de la aviación", afirmó Lannie O'Bannion, vicepresidente sénior de ventas y marketing. “Skyhawk es una plataforma de entrenamiento de vuelo tecnológicamente avanzada para los estudiantes, y garantiza que los pertenecientes a organizaciones Top Hawk tengan a disposición equipos de alta calidad como columna vertebral de sus carreras profesionales”.

Desde el lanzamiento del programa en 2015, Textron Aviation ha colocado casi 50 Cessna Skyhawk en las organizaciones Top Hawk participantes de todo el mundo para inspirar la travesía del vuelo y apoyar a la industria con una sólida generación de aviadores experimentados. Como participante de Top Hawk, cada organización recibe un flamante Cessna Skyhawk de fábrica con personalización de marca para usar por la duración del programa con fines de entrenamiento de pilotos y también para promover el entrenamiento de pilotos en exposiciones aéreas, concursos de aviación y eventos de reclutamiento.

Celebramos 70 años inspirando la travesía del vuelo con Cessna Skyhawk

Skyhawk está considerada la opción preferida para el entrenamiento de pilotos, y es la aeronave monomotor más popular en la historia de la aviación. Desde su primer vuelo en 1955, más de 45.000 aeronaves Cessna 172 fueron entregadas a clientes de todo el mundo, un número mayor al de cualquier otra aeronave en la industria. Reconocida por su simpleza, solidez y confiabilidad, Skyhawk se convirtió rápidamente en la favorita de escuelas de aviación y pilotos privados.

El Skyhawk monomotor de cuatro asientos y ala alta es reconocido por ofrecer una combinación de funcionalidades modernas, entre ellas la aviónica Garmin G1000 NXi con conectividad inalámbrica, un sistema de pantalla con ángulo de ataque estándar y confiabilidad demostrada. El interior nuevo y moderno del Skyhawk incluye características como conectores para auriculares potenciados en cada asiento, puertos de carga USB y asientos mejorados para mayor comodidad. La aeronave también posee una hélice de paso fijo de aluminio McCauley, que ofrece mayor confiabilidad y tiempo de funcionamiento, y un motor Lycoming IO-360-L2A de 180 caballos de fuerza.

Acerca de Textron Aviation

Inspiramos la travesía del vuelo. Por más de 95 años, Textron Aviation Inc., una compañía de Textron Inc., ha impulsado nuestro talento colectivo a través de las marcas Beechcraft, Cessna y Hawker para diseñar y entregar la mejor experiencia de aviación para nuestros clientes. Con un rango que incluye todo desde jets comerciales, turbohélices y pistones de alto rendimiento hasta misiones especiales, entrenamiento militar y productos de defensa, Textron Aviation tiene la gama de productos de aviación más versátil y completa del mundo y una fuerza de trabajo que ha producido más de la mitad de las aeronaves de aviación general del mundo. Clientes en más de 170 países confían en nuestro rendimiento legendario, fiabilidad y versatilidad, junto con nuestra confiable red global de atención al cliente, para conseguir vuelos asequibles y flexibles. Para más información, visite www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

Acerca de Textron Inc.

Textron Inc. es una compañía multi-industria que utiliza su red mundial de negocios de aeronaves, de defensa, industriales y de finanzas para proveer a clientes con soluciones y servicios innovadores. Textron es conocida en todo el mundo por sus poderosas marcas, tales como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems, y TRU Simulation + Training. Para más información, visite: www.textron.com

