Textron Aviation convoca a propietarios de aviones Cessna, Beechcraft y Hawker para que transporten a los atletas de los Juegos Special Olympics USA 2026

Textron Aviation Inc., una empresa de Textron Inc. (NYSE:TXT), anuncia la coordinación de la novena edición del Special Olympics Airlift, un evento monumental destinado a transportar a cientos de atletas y entrenadores de todo el país a los Juegos Special Olympics USA 2026, unas Olimpiadas especiales que se celebrarán en las Ciudades Gemelas de Minnesota. La compañía hace un llamamiento a los propietarios y operadores de aviones Cessna, Beechcraft y Hawker para que se unan el viernes 19 de junio de 2026 y el sábado 27 de junio de 2026, con el fin de permitir a los campeones de todos los rincones de la nación viajar hacia y desde la ciudad anfitriona, al margen de los desafíos financieros o logísticos.

El Special Olympics Airlift, un puente aéreo organizado por Textron Aviation, moviliza a cientos de pilotos y aviones Cessna, Beechcraft y Hawker voluntarios de todo el país para crear el mayor transporte en tiempos de paz del mundo y proporcionar una experiencia única en la vida a los atletas de las Special Olympics.

«El puente aéreo que proponemos es más que un simple vuelo, se trata de dar a estos campeones la oportunidad de brillar y alcanzar sus sueños en un escenario nacional», declaró Ron Draper, presidente y director ejecutivo de Textron Aviation. «Ver la emoción y expectación en las caras de los atletas cuando se embarcan en su viaje hacia y desde los Juegos es increíblemente conmovedor. Necesitamos que los clientes de Cessna, Beechcraft y Hawker se unan a nosotros en esta entrañable misión, ofreciendo voluntariamente sus aviones y su tiempo para tener un impacto profundo y duradero en las vidas de estos atletas y sus familias».

Desde la creación del Special Olympics Airlift en 1987, los propietarios de Cessna, Beechcraft y Hawker han transportado a más de 10 000 atletas y entrenadores a varios Juegos USA y Special Olympics. Se necesitan propietarios y operadores en todos los estados para donar el uso de las siguientes aeronaves:

Aviones Cessna Citation

Turbopropulsores Beechcraft King Air

Aviones Beechcraft Beechjet y Premier

Aviones Hawker

Cada edición del Airlift se basa en el éxito de los años anteriores, creciendo continuamente en escala e impacto. Durante el evento de 2026, se espera que las aeronaves participantes, conocidas como «Doves» (palomas), aterricen o despeguen del Aeropuerto St. Paul Downtown, conocido también como Holman Field, (KSTP) cada tres minutos a lo largo de un período de 10 horas.

El Special Olympics Airlift es posible gracias a la colaboración de influyentes grupos del sector, como la Administración Federal de Aviación, la Comisión de Aeropuertos Metropolitanos de Minneapolis Saint Paul/KSTP, Signature Aviation, el Comité Organizador Local de los Juegos Special Olympics USA y Special Olympics North America.

Conviértase en una «Dove» de este monumental acontecimiento aeronáutico nacional visitando airlift.txtav.com.

Acerca de Textron Aviation

Inspiramos la travesía del vuelo. Por más de 95 años, Textron Aviation Inc., una compañía de Textron Inc., ha impulsado nuestro talento colectivo a través de las marcas Beechcraft, Cessna y Hawker para diseñar y entregar la mejor experiencia de aviación para nuestros clientes. Con un rango que incluye todo desde jets comerciales, turbohélices y pistones de alto rendimiento hasta misiones especiales, entrenamiento militar y productos de defensa, Textron Aviation tiene la gama de productos de aviación más versátil y completa del mundo y una fuerza de trabajo que ha producido más de la mitad de las aeronaves de aviación general del mundo. Clientes en más de 170 países confían en nuestro rendimiento legendario, fiabilidad y versatilidad, junto con nuestra confiable red global de atención al cliente, para conseguir vuelos asequibles y flexibles. Para más información, visite www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

Acerca de Textron Inc.

Textron Inc. es una empresa multisectorial que aprovecha su red mundial de negocios aeronáuticos, de defensa, industriales y financieros para ofrecer a sus clientes soluciones y servicios innovadores. Textron es conocida en todo el mundo por sus potentes marcas como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO y Textron Systems. Para más información, visite: www.textron.com.

Acerca de los Juegos Special Olympics USA

Los Juegos «Special Olympics USA» 2026, previstos para celebrarse del 20 al 26 de junio de 2026 en las Ciudades Gemelas de Minnesota, con competiciones deportivas en la Universidad de Minnesota y el Centro Nacional de Deportes de Blaine, son una celebración nacional de la inclusión, el cambio de percepciones y la capacidad del espíritu humano para superar las limitaciones. Los Juegos de Estados Unidos, con los socios copresentadores Jersey Mike's Subs y United Healthcare, serán uno de los mayores acontecimientos deportivos del año en Estados Unidos, ya que atraerán a decenas de miles de aficionados para celebrar la capacidad de más de 3000 atletas increíbles de los 50 estados mientras compiten en 16 deportes individuales y de equipo de tipo olímpico. Como estado con un largo historial de defensa de la diversidad, la equidad y la inclusión, los Juegos de Estados Unidos brindan ahora una oportunidad inigualable para despertar nuevas energías en torno al movimiento de Special Olympics y crear un legado duradero de cambio positivo.

