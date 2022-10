Tezos presenta la exposición State of the Art en la feria Paris+ par Art Basel 2022

París--(business wire)--oct. 17, 2022--

El renacimiento contemporáneo del arte generativo será el centro de atención en la edición de este año de Paris+ par Art Basel, en la innovadora exposición State of the Art presentada porTezos. Esta exposición interactiva única de Tezos, una cadena de bloques energéticamente eficiente, celebrará la unión de la tecnología transformadora y la disrupción del paisaje artístico tradicional que supone el arte generativo.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221013005959/es/

(Photo: Business Wire)

La exposición de Tezos reunirá tres componentes del mundo del arte digital: la conservación, la propiedad y la exposición. Contará con cuatro grabados enmarcados de los reconocidos artistas generativos Zancan y William Mapan. El proyecto de Mapan, Dragons, se creó mediante la exploración de resultados inesperados de un trozo de código anterior, mientras que la iteración de Garden, Monoliths expuesta es una versión regenerada de la obra de arte original creada por Zancan específicamente para esta exposición. Estas piezas resaltan la naturaleza maleable del arte generativo con un elemento de sorpresa.

Las obras de Zancan y Mapan se complementarán con cuatro estaciones de acuñación en vivo que presentarán obras de arte generativo de Julien Espagnon, Olivier Bodini, Ada Ada Ada y Eliza SJ. ¡Los visitantes acuñarán piezas generativas únicas de estos artistas en directo desde Paris+!

Las cadenas de bloques como Tezos están ayudando a reimaginar el lienzo digital para los artistas generativos. La exposición State of the Art invita a los asistentes a experimentar de primera mano la intersección entre el arte y la tecnología y cómo los NFT de Tezos están ampliando los límites anteriores del mundo del arte, haciéndolo más accesible e inclusivo.

En el centro de la exposición se encuentra fx(hash), una plataforma de arte generativo construida sobre la cadena de bloques Tezos. fx(hash) es única en el mundo del arte NFT porque dota a los artistas, coleccionistas y comisarios de herramientas abiertas para crear, coleccionar y compartir arte generativo junto con un bullicioso mercado integrado. fx(hash) impulsará la experiencia interactiva de acuñación en vivo de la instalación, en la que los visitantes escanearán un código QR para poner en marcha el proceso de creación de una obra de arte totalmente nueva y única, renderizada de forma autónoma por el código del artista. Una vez renderizada, la obra de arte única se acuña como NFT, se muestra en la pantalla de la instalación y se envía a la cartera del visitante correspondiente en tiempo real.

State of the Art también presentará una selección de obras de artistas generativos pioneros que representan a la comunidad artística global y diversa de Tezos. Entre los artistas destacados están DisruptedStar, Melissa Wiederrecht, Amber Vittoria, Hevey, Lisa Orth, loackme, ciphrd, Cyril Diagne, Sarah Ridgley y Jess Hewitt.

La comunidad artística de Tezos acogerá la Tezos NFT Speaker Series junto con la serie de conversaciones Paris+ en Le Bal de la Marine, un barco atracado cerca de la Torre Eiffel. La programación de la comunidad contará con representantes de instituciones como Quotidien de l'Art, Francisco Carolinum Linz, Serpentine Galleries, Nxt Museum, Vertical Crypto Art, Sotheby's y fx(hash).

La serie de oradores examinará lo que los artistas, coleccionistas, galerías y museos necesitan saber sobre web3 y el arte en la cadena de bloques. La programación se llevará a cabo el viernes 21 de octubre de 10:00 a 12:00 horas; el sábado 22 de octubre de 10:00 a 12:00 horas; y el domingo 23 de octubre de 10:00 a 17:30 horas. La serie de ponentes de Tezos NFT contará con los paneles destacados a continuación, entre otros:

The NFT Collectors Spotlight. Viernes, 21 de octubre a las 10:00 (hora peninsular española).

Museos y NFT: ¿una historia de amor? Sábado, 22 de octubre de 10:00 (hora peninsular española).

The Evolution of Generative Art. Domingo, 23 de octubre a las 12:30 (hora peninsular española).

El ecosistema de Tezos también acogerá una jornada de puertas abiertas de NFT el miércoles 19 de octubre, de 16:00 a 18:00 horas, en la exposición de Tezos situada en la sala de socios en el Grand Palais Éphémère, para tomar champán y tener la oportunidad de debatir sobre los NFT y la evolución de la relación entre el arte y la tecnología.

El diseño energéticamente eficiente de Tezos y los bajos costes de tipificación y transacción de los NFT han atraído a una diversa comunidad mundial de artistas, coleccionistas y creadores. Con Tezos alojando plataformas NFT líderes como fx(hash), objkt.com y Teia.art, más artistas que nunca están eligiendo crear en Tezos. En menos de un año, se han recogido más de 1,2 millones de piezas únicas de arte generativo en fx(hash).

State of the Art, presentada por Tezos, estará abierta al público del 20 al 23 de octubre de 2022, en la feria Paris+ par Art Basel celebrada en el Grand Palais Éphémère de París. Para obtener más información, visite parisplus.artbasel.com

Para obtener más información sobre fx(hash), visite fxhash.xyz y siga @fx_hash_ en Twitter.

Para obtener más información sobre Tezos, visite Tezos.com y siga @Tezos en Twitter.

Explora la exposición completa de Tezos NFT y la Tezos NFT Speaker Series en https://tezos.com/events/paris-plus. Todas las charlas se retransmitirán en vivo y estarán disponibles después del evento.

Se puede acceder al dossier de prensa y a las imágenes aquí.

Acerca de Tezos:

Tezos es dinero inteligente, que redefine lo que significa mantener e intercambiar valor en un mundo conectado digitalmente. Considerada una cadena de bloques de prueba de participación autoactualizable y energéticamente eficiente con un historial probado, Tezos adopta hoy sin problemas las innovaciones del mañana sin interrupciones en la red. Para obtener más información, visite www.tezos.com

Acerca de Tezos x Art:

Tezos, una cadena de bloques energéticamente eficiente, ha sido aclamada en todo el mundo como la plataforma elegida por artistas e instituciones que buscan acuñar NFT de forma sostenible y responsable. La comunidad artística de NFT de Tezos alberga una red diversa y global de artistas, coleccionistas y constructores que exploran los NFT como un nuevo medio de expresión creativa. La comunidad artística de Tezos ha sido presentada en la Art Basel de Miami Beach 2021, Art Basel de Hong Kong 2022, Art Basel de Basilea 2022, la Bienal de Venecia 2020, SXSW 2022, y muchos sitios más. Tezos Foundation, una organización sin ánimo de lucro del ecosistema Tezos, ha creado recientemente la Tezos Foundation Permanent Art Collection, una colección de un millón de dólares que apoya a artistas emergentes de todo el mundo comisariada por la activista y comentarista Misan Harriman, presidenta del Southbank Center de Londres. Con Tezos como sede de las principales plataformas de NFT como fx(hash), Objkt.com y Teia.art, cada vez más artistas eligen crear en Tezos.

Acerca de Zancan:

Zancan, ex pintor al óleo y programador desde hace tiempo, trabaja en la convergencia de las artes figurativas y generativas. Desarrolló su propio software de trazado capaz de realizar diseños cada vez más complejos. Zancan afirma estar hechizado por la densidad, las plantas exuberantes y los árboles.

Acerca de William Mapan:

William Mapan es un artista, codificador y profesor residente en Francia. Más conocido por sus series Dragons (2021) y Anticyclone (2022), su obra se dedica a unir mundos a través del color, la textura y la composición para crear lo inesperado.

Acerca de Art Basel:

Fundada en 1970 por galeristas de Basilea, Art Basel organiza hoy las principales exposiciones de arte moderno y contemporáneo del mundo, en Basilea, Miami Beach, Hong Kong y París. Definida por su ciudad y región anfitrionas, cada muestra es única, lo que se refleja en las galerías participantes, las obras de arte presentadas y el contenido de la programación paralela producida en colaboración con las instituciones locales de cada edición. El compromiso de Art Basel se ha ampliado más allá de las ferias de arte a través de nuevas plataformas digitales y nuevas iniciativas como The Art Basel and UBS Global Art Market Report, Intersections: The Art Basel Podcast y The BMW Art Journey. The Financial Times es su media partner global. Para más información, visite artbasel.com.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20221013005959/es/

CONTACT: Reid Yager

Director global de Comunicaciones

Tezos

Reid.Yager@blokhaus.io

Keyword: france europe

Industry keyword: professional services arts/museums entertainment blockchain nft technology other technology

SOURCE: Tezos

Copyright Business Wire 2022.

Pub: 10/17/2022 06:26 am/disc: 10/17/2022 06:27 am

http://www.businesswire.com/news/home/20221013005959/es

AP