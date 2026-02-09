TGS de Argentina lanza licitación para adjudicar capacidad de transporte de gas desde Vaca Muerta

BUENOS AIRES, 9 feb (Reuters) - Transportadora de Gas del Sur (TGS) de Argentina lanzó el lunes dos concursos para adjudicar capacidad de transporte de nuevas obras que ayudarán a evacuar gas natural desde la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en el oeste del país, informó la empresa en un comunicado.

Los concursos son para adjudicar el transporte de 14 millones de metros cúbicos, producto de la ampliación del gasoducto troncal Perito Moreno y de 12 millones de metros cúbicos en el sistema regulado para llevar gas al Gran Buenos Aires y norte del país, explicó TGS.

(Reporte de Eliana Raszewski; editado por Walter Bianchi)