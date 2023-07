Thales anuncia CipherTrust Data Security Platform como servicio

Paris la d茅fense--(business wire)--jul. 10, 2023--

Thales, proveedor l铆der mundial de tecnolog铆a y seguridad, anunci贸 hoy el lanzamiento de CipherTrust Data Security Platform en un modelo de suscripci贸n como servicio basado en la nube. El anuncio de hoy demuestra el compromiso de Thales de ofrecer a los clientes la opci贸n y la flexibilidad de aprovechar las capacidades de descubrimiento y clasificaci贸n de datos, cifrado, gesti贸n de claves y gesti贸n de secretos de la plataforma en una oferta como servicio o tradicional de hardware o software. Thales CipherTrust Cloud Key Management (CCKM) es la primera oferta disponible como servicio

漏thales

La CipherTrust Data Security Platform de Thales ayuda a los clientes a reducir el impacto de las amenazas externas y a superar la complejidad operativa gracias a la simplificaci贸n de las operaciones de seguridad de datos en entornos locales y en la nube. Las potentes herramientas de gesti贸n del ciclo de vida de las claves y de seguridad de los datos de la plataforma ayudan a reducir significativamente el tiempo de gesti贸n del riesgo empresarial y proporcionan acceso al inigualable ecosistema de socios de las plataformas de integraciones con los principales proveedores de almacenamiento empresarial, servidores, bases de datos, aplicaciones y nubes.

Seg煤n Gartner, en 2025, el 30 % de las empresas habr谩n adoptado Data Security Platform de amplio espectro, en comparaci贸n con menos del 10 % en 2021, debido a la demanda acumulada de mayores niveles de seguridad de los datos y al r谩pido aumento de las capacidades de los productos 1. En la actualidad, la CipherTrust Data Security Platform ya ofrece potentes resultados a los clientes. Los clientes afirman haber conseguido una reducci贸n del 70 % en el esfuerzo de cifrado y gesti贸n de claves, una reducci贸n del 35 % en el impacto de una violaci贸n de datos y una reducci贸n del 50 % en el esfuerzo de desarrollo de interfaces. Todo esto se basa en un estudio encargado por Thales, Forrester Total Economic Impact report, (Informe Forrester sobre el impacto econ贸mico total) sobre los beneficios de la CipherTrust Data Security Platform.

Con la introducci贸n de la CipherTrust Data Security Platform como servicio, Thales ofrece a los clientes una selecci贸n de opciones de implantaci贸n de gesti贸n de claves, desde m谩quinas virtuales, dispositivos f铆sicos y cl煤steres h铆bridos hasta un servicio de suscripci贸n basado en la nube, todo ello respaldado por un m贸dulo de seguridad de hardware (HSM, por sus siglas en ingl茅s) FIPS 140-2 nivel 3 Luna Cloud de Thales. El modelo flexible suprime la necesidad de invertir por adelantado en infraestructura de seguridad de datos y se adapta autom谩ticamente a los cambios de capacidad, con lo que se garantiza una alta disponibilidad y resistencia para cumplir acuerdos de nivel de servicio (SLA, por sus siglas en ingl茅s) comparables en el sector. Las actualizaciones peri贸dicas del servicio ofrecen a los clientes acceso bajo demanda a las 煤ltimas ofertas de la CipherTrust Data Security Platform sin interrumpir las operaciones empresariales y proporcionan mantenimiento en tiempo real de las instancias de CipherTrust.

Con CCKM, una soluci贸n de gesti贸n de claves de cifrado en m煤ltiples nubes l铆der del sector, los clientes pueden centralizar la gesti贸n del ciclo de vida de las claves a medida que migran datos confidenciales a la nube. Compatible con los principales proveedores de servicios en la nube, CCKM incluye soporte para claves nativas de la nube, as铆 como m煤ltiples servicios Bring Your Own Key (BYOK) y Hold Your Own Key (HYOK) como AWS XKS y Google Cloud EKM, que permiten a las empresas controlar y mantener las claves de forma segura fuera de la nube y de forma independiente del CSP. La visibilidad a trav茅s de entornos de m煤ltiples nubes ayuda a los clientes de CCKM a mejorar la eficiencia y cumplir con los requerimientos de protecci贸n de datos como la soberan铆a digital.

Los clientes pueden suscribirse a las ofertas como servicio de la CipherTrust Data Security Platform a trav茅s de Data Protection on Demand Marketplace de Thales, un mercado en l铆nea basado en la nube que ofrece una amplia gama de servicios de seguridad de datos en la nube, HSM y gesti贸n de claves. Esta plataforma como servicio proporcionar谩 a las empresas una visi贸n 煤nica y est谩 alojada actualmente en centros de datos de Europa y Norteam茅rica, a los que seguir谩n otros servicios de seguridad de datos y regiones.

Todd Moore,vicepresidente de productos de seguridad de datos en Thales: 鈥淭hales cuenta con m谩s de 40 a帽os de experiencia en el suministro de soluciones de cifrado y gesti贸n de claves a miles de clientes. Hemos introducido el nuevo modelo de entrega basado en la nube para los servicios de la CipherTrust Data Security Platform con el fin de satisfacer la creciente demanda de agilidad empresarial y el inter茅s por consumir nuestras soluciones como servicio. De este modo, podemos simplificar la implantaci贸n del cifrado y la gesti贸n de claves mediante la reducci贸n del costo de propiedad, la reducci贸n del tiempo de implantaci贸n y la ayuda a las empresas con limitaciones para hacer frente a la creciente escasez de personal de seguridad cualificado鈥.

1 Gartner, 2023 Strategic Roadmap for Data Security Platform Adoption, Joerg Fritsch, Brian Lowans, 22 de septiembre de 2022.

GARTNER es una marca registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en EE. UU. e internacionalmente y se utiliza aqu铆 con permiso. Todos los derechos reservados.

Acerca de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) es l铆der mundial en tecnolog铆as avanzadas en tres dominios: defensa y seguridad, aeron谩utica y espacio e identidad y seguridad digital. Desarrolla productos y soluciones que ayudan a construir un mundo m谩s seguro, m谩s ecol贸gico y m谩s inclusivo.

El Grupo invierte cerca de 4000 millones de euros por a帽o en Investigaci贸n y Desarrollo, especialmente en ciertas 谩reas clave como las tecnolog铆as cu谩nticas, la inform谩tica en el borde, 6G y seguridad inform谩tica.

Con 77 000 empleados en 68 pa铆ses, Thales gener贸 ventas de 17 600 millones de euros en 2022.

Visite

Thales Group

