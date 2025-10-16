Thales dice que aún no ha llegado a un acuerdo sobre satélites con Airbus y Leonardo

FRANCFORT, 16 oct (Reuters) - La francesa Thales afirmó el jueves que los trabajos para formar una alianza europea de satélites con Airbus y la italiana Leonardo seguían su curso, en respuesta a reportes de medios de comunicación que señalan que se había llegado a un acuerdo inicial.

El diario alemán Boersen-Zeitung informó el jueves de que los tres grupos aeroespaciales habían llegado a un entendimiento, pero añadió que la firma de un principio de acuerdo tendría lugar en los próximos días, citando fuentes no especificadas familiarizadas con el asunto.

El proyecto, bautizado como "Bromo", pretende ayudar a los posibles socios a competir más eficazmente con Starlink, de Elon Musk.

Airbus no estaba disponible para hacer comentarios. Leonardo declinó hacer comentarios.

Reuters informó el mes pasado de que los tres grupos habían redoblado sus esfuerzos para combinar sus negocios de satélites en una empresa conjunta de 10.000 millones de euros (US$11.700 millones) con sede en Francia y están trabajando para cerrar un acuerdo inicial en las próximas semanas.

Desde entonces, Michael Schoellhorn, CEO de Airbus Defence and Space, ha declarado que el proyecto va por buen camino, pero que aún quedan por aclarar varias cuestiones.

