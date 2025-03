Thales se asocia con Cubic para lanzar soluciones eSIM de última generación para vehículos conectados

MEUDON, Francia--(BUSINESS WIRE)--mar. 27, 2025--

Thales, líder mundial en tecnologías avanzadas, yCubic, proveedor líder mundial de soluciones para vehículos definidos por software (SDV), anunciaron una colaboración para impulsar la innovación y simplificar la gestión de la conectividad. Con laplataforma de gestión eSIM de Thales, Cubic mejorará las capacidades de su solución eSIM para alinearse con los últimos estándares de GSMA, asegurando una conectividad global sin interrupciones en las industrias automotriz, de transporte y de agricultura.

Con la adopción del estándar SGP.32* de GSMA para IoT, los desafíos para el sector son significativos. Este estándar contiene varios requisitos comerciales y técnicos importantes para la gestión de eSIM en IoT, incluida la mejora de la seguridad, la interoperabilidad entre dispositivos y operadores de red y la escalabilidad para implementaciones de gran volumen. Este nuevo marco es fundamental para que la implementación a gran escala de la tecnología eSIM sea posible en una variedad de dispositivos, abordando la necesidad de una gestión de conectividad inteligente y sin inconvenientes.

Esta asociación incorpora la plataforma de gestión eSIM de Thales ( compatible con el estándar SGP.32 de GSMA ) al ecosistema de gestión de conectividad global y multired existente de Cubic. Con esta innovación, la implementación masiva continua de eSIM es factible en la amplia presencia que Cubic tiene en más de 200 países, al tiempo que simplifica la gestión de la conectividad en múltiples dispositivos al automatizar la activación y las actualizaciones de suscripciones de forma remota. Esto reduce drásticamente la necesidad de intervención manual, cambios físicos de SIM o retiradas de dispositivos.

Los clientes de Cubic, entre ellos Volkswagen AG, Cariad, General Motors, SEAT, IVECO y CNH, podrían beneficiarse de soluciones mejoradas como ésta, con la que podrán garantizar que la gestión de la conectividad de los vehículos sea sencilla. Los vehículos equipados con la solución de Cubic, que ahora integra la plataforma de Thales, pueden conectarse automáticamente a las redes locales al cruzar fronteras, sin necesidad de desarrollos complejos o costos adicionales. Esto garantiza una experiencia global excelente para los fabricantes de automóviles y sus clientes, ya que los automóviles pueden configurarse previamente con perfiles de conectividad en fábrica y activarse dinámicamente a medida que se implementan en el terreno.

“Thales ha sido un socio de confianza para Cubic desde 2017," expresó Nick Power, CTO de Cubic. “Para los fabricantes de equipos originales (OEM), adoptar eSIM M2M de GSMA ha sido todo menos sencillo. La complejidad técnica, la dependencia de un proveedor y la gestión de la conectividad de múltiples operadores de redes móviles a escala global han ralentizado la adopción. La transición a una arquitectura de eSIM para IoT de GSMA más ágil y eficiente será esencial. Esta colaboración destaca nuestro compromiso con la estandarización, la interoperabilidad y la innovación, garantizando que los clientes de Cubic puedan disfrutar de un enfoque más flexible, rentable y preparado para el futuro de la conectividad global”.

“Con esta actualización, Cubic desea mantenerse a la vanguardia de la conectividad IoT al abordar las demandas cambiantes del mercado. Mediante la integración de la plataforma “On-Demand Subscription Manager” de Thales, Cubic podrá maximizar la gestión de la conectividad de extremo a extremo para los OEM, asegurando que los dispositivos estén conectados sin problemas desde la fábrica hasta el terreno”, expresó Eva Rudin, vicepresidenta de Soluciones de Conectividad Móvil de Thales . . “Esta colaboración resalta nuestro compromiso con la estandarización, la interoperabilidad y la innovación para IoT”.

* SGP .32 de GSMA contiene las especificaciones técnicas para la gestión remota de eSIM de dispositivos de Internet de las cosas (IoT) y otros tipos de implementaciones de dispositivos móviles.

Acerca de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) es un líder mundial en tecnologías avanzadas dentro de tres ámbitos: defensa y seguridad, aeronáutica y espacio, y seguridad e identidad digital. Desarrolla productos y soluciones para ayudar a que el mundo sea más seguro, ecológico e inclusivo.

El Grupo invierte cerca de 4000 millones de euros por año en Investigación y Desarrollo, especialmente en ciertas áreas clave como las tecnologías cuánticas, la informática en el borde, 6G y seguridad informática.

Thales tiene 81.000 empleados en 68 países. En 2023, el Grupo generó ventas por 18.400 millones de euros

Acerca de Cubic Telecom

Cubic Telecom ofrece soluciones avanzadas para vehículos definidos por software en más de 200 países y regiones de todo el mundo. Trabajamos con los principales fabricantes de equipos originales (OEM) de las industrias automotriz, de transporte y de agricultura del mundo, conectamos 23 millones de automóviles y vehículos en todo el mundo y habilitamos mil millones de transmisiones de datos de Internet móvil diariamente. Para competir a nivel mundial, los OEM deben gestionar las complejidades de conectarse con diferentes tecnologías y, al mismo tiempo, cumplir con las normativas de los distintos países. Cubic Telecom elimina esta complejidad al brindar una solución única y global que permite que cualquier vehículo enviado a cualquier parte del mundo tenga una conectividad integrada que cumpla con todos los requisitos, independientemente de los requisitos del mercado local.

