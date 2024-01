MEUDON, Francia--(BUSINESS WIRE)--ene. 23, 2024--

Thales, proveedor líder mundial de tecnología y seguridad, anuncia el lanzamiento de su PQC Starter Kit en colaboración con Quantinuum ( https://www.quantinuum.com ). Esta oferta pionera ayuda a las empresas a prepararse para la criptografía postcuántica (PQC). El kit proporciona un entorno de confianza para que las empresas prueben claves de cifrado cuánticamente resistentes listas para la PQC y comprendan las implicaciones que tendrá la computación cuántica en la seguridad de su infraestructura.

Aunque el 73 % de las organizaciones reconoce que la computación cuántica supone una amenaza para la criptografía tradicional, el 61 % aún no ha definido una estrategia para un mundo poscuántico 1. La criptografía poscuántica ayuda a mitigar estas amenazas. Por consiguiente, las organizaciones de todo el mundo deben probar las aplicaciones, los datos y los dispositivos de su ecosistema que actualmente dependen de la criptografía tradicional para garantizar una interrupción mínima cuando los protocolos seguros para la cuántica pasen a ser obligatorios.

Todd Moore, responsable global de Productos de Seguridad de Datos de Thales, comentó:"Thales se complace en ofrecer una nueva solución a sus clientes para que puedan prepararse para la implantación de la criptografía poscuántica. Entendemos los enormes retos y complejidades que se esconden detrás de esta próxima revolución en la criptografía y queremos apoyar a los clientes en su transición a estos nuevos algoritmos.A las organizaciones que no estén seguras de cómo navegar por esta transición, les recomendamos encarecidamente que prueben las aplicaciones, datos y dispositivos actuales que utilizan protección criptográfica lo antes posible para garantizar un cambio fluido a la PQC. Aunque la computación cuántica puede parecer un riesgo para el futuro, con los hackers utilizando tácticas de Harvest Now, Decrypt Later, la resiliencia poscuántica debería estar hoy en el radar de todas las organizaciones".

"Fortalecer las claves de cifrado es fundamental para la era poscuántica, y Quantum Origin es una tecnología única que proporciona aleatoriedad cuántica verificable para maximizar la fortaleza de las claves de cifrado. La combinación de Quantum Origin y el módulo HSM de Thales es una solución sólida para ayudar a los equipos de TI en su transición a PQC. Estamos deseando trabajar con Thales para contribuir a que el cambio a PQC sea más sencillo", añadióDuncan Jones, responsable de Ciberseguridad de Quantinuum.

El PQC Starter Kit permitirá a las organizaciones realizar pruebas en un entorno de laboratorio de confianza. Con los actuales algoritmos propuestos por el NIST que incorpora el sistema, los clientes podrán probar diversos casos de uso de la seguridad, como PKI, firma de código, TLS e IoT, y observar el impacto de la implantación de la tecnología PQC en estos escenarios simulados de laboratorio de pruebas, todo ello sin afectar a los procesos operativos en entornos de producción del mundo real. Las organizaciones también podrán identificar posibles puntos débiles en su despliegue de cifrado y aplicar cambios en su infraestructura informática para protegerse.

La primera opción de PQC Starter Kit disponible incorpora los HSM Luna y la tecnología de generación de números aleatorios cuánticos (QRNG) de Quantinuum, a través de la cual los clientes pueden garantizar que sus claves se generan y almacenan de forma segura mientras prueban los algoritmos PQC. El kit ofrece una selección de HSM Luna (es decir, dispositivo o tarjeta PCIe) y el Quantum Origin de Quantinuum, la única fuente mundial de entropía cuántica verificada. Próximamente estará disponible un PQC Starter Kit para cifrado de redes con cifradores de alta velocidad (High Speed Encryptors, HSE) de Thales.

Más información sobre el PQC Starter Kit en el estudio de caso de cliente aquí.

Thales (Euronext Paris: HO) es líder mundial en tecnologías avanzadas en tres dominios: defensa y seguridad, aeronáutica y espacio e identidad y seguridad digital. Desarrolla productos y soluciones que ayudan a construir un mundo más seguro, más ecológico y más inclusivo.

El Grupo invierte cerca de 4000 millones de euros por año en Investigación y Desarrollo, especialmente en ciertas áreas clave como las tecnologías cuánticas, la informática en el borde, 6G y seguridad informática.

Con 77 000 empleados en 68 países, Thales generó ventas de 17 600 millones de euros en 2022.

