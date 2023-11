MEUDON, Francia--(BUSINESS WIRE)--nov. 13, 2023--

Thales, proveedor líder mundial de tecnología y seguridad, anunció hoy que ha expandido su colaboración conSoyYo, proveedor de identidad digital para empresas en Colombia, que presenta passkeys FIDO2 para autenticación sin contraseña. Esta implementación permitirá a millones de colombianos conectarse con sus identidades digitales y acceder a servicios digitales sin tener que escribir nombres de usuario ni contraseñas.

Durante mucho tiempo, las contraseñas han sido el eslabón más débil para que los consumidores accedan de forma segura a los servicios en línea. Ahora, con passkeys la identidad del usuario se verifica con datos biométricos o un código de dispositivo para que los usuarios puedan iniciar sesión de forma rápida y segura. Cada passkey consta de un par de claves, una de las cuales permanece almacenada en formato cifrado en el dispositivo, manteniéndolo seguro en caso de una violación de datos. Para las empresas que ofrecen servicios digitales, las passkeys brindan múltiples beneficios, incluidas mejores tasas de éxito de inicio de sesión y tiempos de inicio de sesión reducidos, además de una sólida seguridad y costos operativos reducidos. En esta colaboración, la creación de la passkey está precedida por una verificación de identidad, que permite asignar una clave SoyYo reutilizable y centrada en el usuario al usuario verificado.

Danny de Vreeze, vicepresidente de Gestión de Identidad y Acceso en Thales, comentó :“Las contraseñas han sido un defecto de consecuencias fatales en la autenticación digital durante décadas, pero con la introducción de las passkeys finalmente estamos muy cerca de un futuro sin contraseñas. Confiamos en que las passkeys se convertirán en el método de autenticación predominante, no sólo para asegurar el acceso a servicios y plataformas, sino también para autorizar cualquier operación delicada. Estamos orgullosos de ofrecer passkeys a todos nuestros clientes, incluidos aquellos en industrias reguladas. Nos complace apoyar a SoyYo, una fintech ágil, que desempeña un papel crucial como proveedor de identidad, con una migración fluida a una solución moderna y preparada para el futuro”.

SoyYo ayuda a las empresas a proteger la identidad digital de sus usuarios y a mantener sus datos seguros en línea. Desde hace tres años, la empresa confía en Thales y utiliza su plataforma de identidad basada en la nube para incorporar, de forma segura, a los clientes en forma digital con verificación de documentos y comprobación de identidad, además de permitir el acceso a su aplicación móvil. Con la implementación de passkeys, ahora podrán utilizar la misma plataforma para introducir la autenticación sin contraseña a los usuarios finales, mejorando aún más la experiencia del cliente.

“Las passkeys nos ayudarán a lograr el equilibrio necesario entre la experiencia del usuario y la seguridad, ya que ofrecen una autenticación que familiar para los usuarios y resistente al phishing. Nos complace poder aprovechar una solución adaptable como Gemalto IdCloud para impulsar esta oferta, junto con el alcance completo de nuestras necesidades de autenticación y comprobación de identidad. Somos socios de Thales desde hace mucho tiempo y esperamos continuar la colaboración para servir mejor a nuestros clientes con soluciones centradas en la usabilidad, la seguridad y el cumplimiento global”, añadió Santiago Aldana, director ejecutivo de SoyYo .

Thales Gemalto IdCloud forma parte de Thales OneWelcome Identity Platform, que proporciona autenticación sin contraseña a través de dos tipos de passkeys:

Thales Gemalto IdCloud es un servicio basado en la nube que permite a los clientes combinar pruebas de identidad, autenticación sólida de clientes (SCA) y gestión de riesgos para asegurar la incorporación y el acceso en una única plataforma. Puede consultar más información disponible aquí.

