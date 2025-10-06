Thauvin, campeón mundial en 2018, regresa a Francia seis años después

El delantero de Lens Florian Thauvin, campeón del mundo en 2018, fue convocado con la selección francesa para sustituir a Bradley Barcola, baja por lesión, para los clasificatorios del Mundial 2026 contra Azerbaiyán e Islandia, anunció este lunes la Federación Francesa de Fútbol (FFF).

Thauvin (32 años, 10 convocatorias, 1 gol) no juega con la selección desde el 11 de junio de 2019.

Reemplaza en la lista a Barcola, que sufre una lesión en el muslo derecho, según la FFF.

La baja de Barcola se suma a una cascada de lesiones y ausencias que afectan al sector ofensivo de los subcampeones del mundo.

El seleccionador Didier Deschamps está privado del Balón de Oro Ousmane Dembélé, de Désiré Doué y de Marcus Thuram.

Además, su capitán Kylian Mbappé llegó este lunes a la concentración en Clairefontaine (afueras de París) con molestias en el tobillo derecho.

kn/pm/mb