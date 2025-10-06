Thauvin, campeón mundial en 2018, regresa a Francia seis años después
El delantero de Lens Florian Thauvin, campeón del mundo en 2018, fue convocado con la selección fran
El delantero de Lens Florian Thauvin, campeón del mundo en 2018, fue convocado con la selección francesa para sustituir a Bradley Barcola, baja por lesión, para los clasificatorios del Mundial 2026 contra Azerbaiyán e Islandia, anunció este lunes la Federación Francesa de Fútbol (FFF).
Thauvin (32 años, 10 convocatorias, 1 gol) no juega con la selección desde el 11 de junio de 2019.
Reemplaza en la lista a Barcola, que sufre una lesión en el muslo derecho, según la FFF.
La baja de Barcola se suma a una cascada de lesiones y ausencias que afectan al sector ofensivo de los subcampeones del mundo.
El seleccionador Didier Deschamps está privado del Balón de Oro Ousmane Dembélé, de Désiré Doué y de Marcus Thuram.
Además, su capitán Kylian Mbappé llegó este lunes a la concentración en Clairefontaine (afueras de París) con molestias en el tobillo derecho.
