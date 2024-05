“The Apprentice”, sobre un joven Donald Trump, se estrena en Cannes

CANNES, Francia (AP) — Mientras el juicio de Donald Trump entra en su sexta semana en Nueva York, una historia sobre el origen del expresidente se estrenó el lunes en el Festival de Cine de Cannes, revelando un retrato mordaz del actual candidato presidencial republicano en la década de 1980.

“The Apprentice”, dirigida por el cineasta danés iraní Ali Abbasi, es protagonizada por Sebastian Stan como Trump. La relación central de la película es entre Trump y Roy Cohn (Jeremy Strong), el abogado defensor que fue el principal asesor de las investigaciones del Senado de Joseph McCarthy en la década de 1950.

Cohn es descrito como un viejo mentor de Trump, entrenándolo en la crueldad de la política y los negocios de la ciudad de Nueva York. Al principio, Cohn ayudó a la Organización Trump cuando fue demandada por el gobierno federal por discriminación racial en la vivienda.

“The Apprentice”, que está etiquetada como inspirada en hechos reales, retrata los tratos de Trump con Cohn como un pacto que guio su ascenso como hombre de negocios y, más tarde, como político. El Trump de Stan es inicialmente un entusiasta inmobiliario ingenuo más, pero pronto es transformado por la educación de Cohn.

La película contiene una escena que muestra a Trump violando a su esposa, Ivana Trump (interpretada por Maria Bakalova). En la declaración de divorcio de Ivana Trump en 1990, afirmó que Trump la violó. Trump negó la acusación e Ivana Trump dijo más tarde que no lo dijo literalmente, sino que se había sentido violada.

Esa escena y otras hacen de “The Apprentice” un drama potencialmente explosivo para la pantalla grande en medio de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. La película está a la venta en Cannes, por lo que aún no tiene fecha de estreno.

Variety reportó el lunes un supuesto drama detrás de cámaras en torno a “The Apprentice”. Citando fuentes anónimas, la publicación comercial informó que el multimillonario Dan Snyder, ex propietario de los Washington Commanders e inversionista en “The Apprentice”, ha presionado a los cineastas para que editen la película por su retrato de Trump. Snyder donó previamente a la campaña presidencial de Trump.

Ni los representantes de la película ni Snyder pudieron ser contactados de inmediato para hacer comentarios.

En las notas de prensa de la película, Abbasi, cuya película anterior “Holy Spider” muestra a una periodista que investiga a un asesino en serie en Irán, dijo que no se propuso hacer “un episodio de History Channel”.

“Esta no es una película biográfica de Donald Trump”, dijo Abbasi. “No nos interesa que cada detalle de su vida vaya de la A a la Z. Estamos interesados en contar una historia muy específica a través de su relación con Roy y la relación de Roy con él”.

Independientemente de su impacto político, es probable que “The Apprentice” sea muy discutida como una posible candidata a premios. La película, filmada con una estética descarnada de los años 80, devuelve a Strong a un paisaje neoyorquino de dinero y poder un año después de la conclusión de “Succession” de HBO. Strong, quien actualmente actúa en Broadway en “An Enemy of the People”, no asistió al estreno en Cannes el lunes.

“The Apprentice” compite en Cannes, lo que la convierte en candidata al máximo galardón del festival, la Palma de Oro.

AP