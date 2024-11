The Beatles, "BRAT" y otras sorpresas y desaires de los Grammy 2025

NUEVA YORK (AP) — Parece que los Grammy 2025 podrían ser un tipo diferente de ceremonia de premiación. Beyoncé lidera las nominaciones con 11, llevando el total en su carrera a un récord de 99 menciones. Hay una increíble diversidad de géneros representados en las principales categorías, y las mujeres continúan teniendo éxito. Entonces... ¿Quién quedó fuera? ¿Cuáles fueron las mayores sorpresas? Echemos un vistazo.

La música country se ha fusionado con otros géneros prominentes y la Academia de Grabación lo ha notado. Híbridos del country, como Beyoncé, Post Malone y el nominado por primera vez Shaboozey, lideran con múltiples nominaciones, en country y otros géneros.

Pero eso significa que los tradicionalistas podrían sentirse decepcionados, los favoritos de los Premios CMA, “Leather” de Cody Johnson y “Fathers & Sons” de Luke Combs, no recibieron ninguna nominación. Esto último no debería ser una gran sorpresa: la versión de Combs del éxito de “Fast Car” de Tracy Chapman no fue nominada para grabación del año en los Grammy de 2024, aunque sí recibió una nominación a mejor interpretación en solitario de country.

Este año también marca las primeras nominaciones de Malone y Beyoncé en las categorías de country.

¿Quién vio venir esto? La más reciente canción nueva de los Beatles, “Now and Then”, realizada con ayuda de la IA, está nominada para grabación del año. Lanzada en 2023, la canción utilizó inteligencia artificial para extraer la voz de John Lennon de un antiguo demo. Es la misma tecnología utilizada para separar las voces de los Beatles de los sonidos de fondo durante la realización de la serie documental de 2021 del director Peter Jackson, “The Beatles: Get Back”.

El verano pasado, la Academia de Grabación anunció una serie de cambios en los Premios Grammy, incluyendo nuevos protocolos que involucran avances tecnológicos en el aprendizaje automático. Lo que llevó a aclaraciones como que “sólo los creadores humanos” podrían ganar el honor más alto de la industria de la música en una decisión dirigida al uso de la inteligencia artificial en la música popular. En los Grammy de 2025, claramente, esos cambios están en acción.

En la edición pasada de los Grammy la categoría de álbum del año estuvo dominada por mujeres del pop, y eso continúa para los Grammy 2025, Taylor Swift, Chappell Roan, Sabrina Carpenter y la música rave de Charli XCX que recibieron nominaciones. La presencia de Charli XCX es una sorpresa agradable (hablaremos más sobre eso a continuación), pero los dos hombres nominados son bastante creativos. El álbum de flauta y jazz experimental de André 3000, líder de OutKast, “New Blue Sun”, es un contendiente, al igual que “Djesse Vol. 4″ de Jacob Collier, aunque este último podría llenar un espacio que dejó vacante Jon Batiste.

Charli XCX, que nunca había recibido una nominación como artista en solitario en los Grammy, está nominada para siete premios en la ceremonia de 2025. Estos incluyen grabación y álbum del año, así como interpretación solista y de dúo/grupo de pop, grabación dance pop, álbum dance/electrónico y video musical. Claramente, su popular álbum “BRAT”, y el verano de memes que inspiró, ha continuado teniendo una influencia real.

No hay escasez de nominados primerizos este año. Algunos eran esperados, como Roan, Carpenter y Shaboozey, otros menos. Willow Smith recibió su primera nominación en la categoría de arreglo, instrumentos y vocales por su canción “b i g f e e l i n g s”. Linda Martell, la primera música negra comercialmente exitosa en country, aparece junto a Shaboozey en “SPAGHETTII” de Beyoncé, que está nominada en la categoría de interpretación de rap melódico. Eso le otorga a Martell su primera nominación al Grammy a los 83 años.

Y por último, Morgan Wallen, sin duda uno de los músicos más populares del país, aunque no menos controversial, recibió sus primeras dos nominaciones al Grammy por su colaboración en “I Had Some Help” de Malone. El año pasado, su éxito “Last Night” fue nominada para mejor canción country, pero ese es un premio para compositores, y Wallen no la compuso.

En el pasado, el cantante de country ha estado ausente de las nominaciones. En 2021, después de que apareciera un video de él profiriendo un insulto racial, fue descalificado o limitado de varias premiaciones y no recibió nominaciones al Grammy por su álbum superventas “Dangerous: The Double Album”.

Al igual que el año pasado, la música latina está ausente de las principales categorías en los Grammy, a pesar de un excedente de talento elegible: “Éxodo” de Peso Pluma, “Las mujeres ya no lloran” de Shakira, “Las letras ya no importan” de Residente, “Boca Chueca, Vol. 1” de Carín León y “nadie sabe lo que va a pasar mañana” de Bad Bunny, entre ellos.

De manera similar, el K-pop también parece estar ausente. No hay nominaciones para los miembros de BTS que han lanzado material en solitario este año: “Right Place, Wrong Person” de RM, “Hope on the Street, Vol. 1″ de J-Hope y “Muse” de Jimin. Como boy band, BTS ha recibido cinco nominaciones a lo largo de su carrera.

A pesar de ser uno de los superastros globales del momento, regularmente celebrado como uno de los artistas más escuchados en el planeta, “nadie sabe lo que va a pasar mañana” de Bad Bunny recibió solo una nominación, para álbum de música urbana latina.

Y Usher, quien tuvo un año brillante, incluyendo un espectáculo de medio tiempo del Super Bowl lleno de estrellas, también recibió solo una nominación, para álbum de R&B.

En pop, “Eternal Optimism” de Dua Lipa no aparece por ningún lado. En country, la esperanzada como mejor nueva artista Megan Moroney no recibió nominaciones. En R&B, el álbum debut de Normani, “Dopamine”, no hizo olas entre los votantes, y en rap, “Pink Friday 2” de Nicki Minaj y “Megan” de Megan Thee Stallion están ausentes.

El año pasado, Jack Antonoff se llevó a casa el premio al productor del año, no clásico, por tercer año consecutivo, empatando con Babyface como los únicos productores que han conquistado el premio de forma consecutiva. Este año, no recibió una nominación en la categoría, una que ha ocupado desde 2019. ¿Quién tomará el relevo?

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

