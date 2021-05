The Estée Lauder Companies aumenta su participación en DECIEM

Nueva york--(business wire)--may. 18, 2021--

The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) anunció hoy que ha completado la primera fase del aumento de su inversión en la empresa canadiense, integrada verticalmente y multimarca, DECIEM Beauty Group Inc. (“DECIEM”). The Estée Lauder Companies (“ELC”) ahora es dueña de aproximadamente el 76% de DECIEM (originalmente tenía un 29%), y se ha comprometido a comprar las participaciones restantes tras un periodo de tres años a un precio a determinar según el rendimiento futuro de DECIEM.

Conocida como "la empresa de cosmética anormal", DECIEM ha revolucionado la industria con un enfoque centrado en el consumidor. Fue fundada en 2013 por el fallecido Brandon Truaxe, un visionario que se propuso cambiar la industria de la belleza de la mano de la autenticidad y la transparencia. Desarrolló la empresa con creatividad e innovación junto con el fundador, Pasquale Cusano y la cofundadora, Nicola Kilner. Nicola ahora dirige DECIEM como directora ejecutiva.

Actualmente, la cartera de DECIEM comprende seis marcas, entre ellas, The Ordinary, una marca cosmética muy popular a nivel internacional con una comunidad impactante (además de referencias extraordinarias), lo cual refleja una profunda conexión con su clientela internacional de devotos de los productos cosméticos.

The Estée Lauder Companies Inc. es una de las fabricantes y comercializadoras líderes a nivel mundial de productos cosméticos, maquillaje, fragancias y cuidado del cabello de la más alta calidad. Los productos de la empresa se comercializan en unos 150 países y territorios con las siguientes marcas, entre otras: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin Paris, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, BECCA, Too Faced, Dr. Jart+, y la familia de marcas de DECIEM, que incluye a The Ordinary y NIOD.

