The Estée Lauder Companies nombra a Meridith Webster en el puesto de vicepresidenta ejecutiva de Comunicaciones Internacionales y Asuntos Públicos

Nueva york--(business wire)--may. 11, 2021--

The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) anunció hoy la incorporación de Meridith Webster a la empresa en el nuevo puesto de vicepresidenta ejecutiva de Comunicaciones Internacionales y Asuntos Públicos, a partir del 17 de mayo de 2021. Meridith estará bajo la supervisión conjunta de William P. Lauder, presidente ejecutivo, y Fabrizio Freda, presidente y director ejecutivo. También se incorporará al equipo de liderazgo ejecutivo de The Estée Lauder Companies Inc.’s (“ELC”).

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20210511006275/es/

ELC Appoints Meridith Webster as EVP, Global Communications and Public Affairs. (Photo: Business Wire)

Meridith será sucesora de Alexandra (Alex) Trower como presidenta de Comunicaciones Internacionales y a Maria Cristina (MC) González Noguera como presidenta de Asuntos Públicos Globales. La designación surge tras conocerse la decisión de Alex de retirarse en junio, tras una carrera profesional reconocida en la empresa, y que recientemente MC ha sido nombrada para el puesto de vicepresidenta ejecutiva y directora de Comunicaciones y Asuntos Públicos en Popular Inc., el conglomerado mundial de servicios financieros con sede en Puerto Rico.

“Nuestros equipos de clase mundial en Comunicaciones Internacionales y Asuntos Públicos han avanzado en forma consistente más allá los objetivos en un contexto cada vez más complejo y de rápido cambio”, señaló Fabrizio Freda. “El nombramiento de Meridith continuará haciendo posible y mejorando una comunicación efectiva con nuestros valiosos accionistas en su liderazgo de estos equipos talentosos a nuevos logros”.

“Meridith cuenta con una amplia experiencia en el sector público y privado, que se combina perfectamente con sus valores centrales y estilo de liderazgo, convirtiéndola en una persona inigualable para ocupar este puesto en este momento”, señaló William P. Lauder. “Estoy muy orgulloso del increíble trabajo de los equipos de Comunicaciones Internacionales y Asuntos Públicos, y sé que estarán en excelentes manos con el liderazgo de Meridith tras su incorporación a la familia de ELC”.

En este nuevo puesto, Meridith dirigirá las agendas estratégicas de Comunicaciones Internacionales y Asuntos Públicos de ELC para avanzar y progteger sus intereses comerciales y reputación corporativa a nivel global, a la vez de fortalecer relaciones para impulsar valor para accionistas clave. Oficiará de asesora estratégica al equipo directivo de ELC, la Junta Directiva y la familia Lauder en una diversidad de temas críticos.

Meridith supervisará a los equipos de Comunicaciones Internacionales y Asuntos Públicos de ELC, elevando el impacto de estas importantes funciones en la empresa. Dirigirá la estrategia y proporcionará comunicaciones holísticas, integrales a nivel global para hacer avanzar la reputación corporativa de ELC y una narrativa comercial exitosa, a la vez que desarrolla equidad de marca y fortalece las plataformas que resuenan con audiencias clave en el ámbito interno como externo. También estará a cargo de la dirección de asuntos públicos a nivel mundial y la estrategia de participación de accionistas para avanzar aún más en los objetivos comerciales de ELC, desarrollar capital de reputación y mitigar problemas en forma proactiva.

La amplia experiencia de Meridith en el sector público incluye el ejercicio profesionales en administraciones presidenciales de Estados Unidos. Meridith se incorpora a ELC tras trabajar en la Casa Blanca con Biden, donde se desempeñó como Asistente Especial del presidente y su personal directivo para el Consejo de Políticas Nacionales. En la Casa Blanca bajo la presidencia de Obama, se desempeñó como asesora sénior para los jefes de personal de la Casa Blanca, Rahm Emanuel y Pete Rouse. También se desempeñó como jefa adjunta de persona para Susan Rice, quien era en ese momento embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Meridith comenzó su carrera en la Casa Blanca bajo la presidencia de Clinton y el Departamento de Estado de los Estados Unidos antes de obtener su título de Juris Doctor en el Georgetown University Law Center.

Antes de trabajar en la administración de Biden, se desempeñó como la primera directora de comunicaciones en la historia de Vox Media, puesto en el que supervisó las comunicaciones estratégicas y sobre crisis y las relaciones con los medios en una creciente empresa de medios moderna, incluyendo redes editoriales y publicidad, estudios y podcasting. Anteriormente, también estuvo a cargo de la dirección de Asuntos Públicos en Emerson Collective y se desempeñó como presidenta global de Asuntos Públicos en Bloomberg L.P. y Bloomberg Philanthropies, donde gestionó la expansión de la empresa y estableció funciones de asuntos públicos y comunicaciones en Washington, Nueva York y a nivel internacional.

“Estoy encantada de unirme a The Estée Lauder Companies. Alex y MC han hecho un trabajo maravilloso a cargo de la dirección de Comunicaciones Internacionales y Asuntos Públicos, y posicionaron a estos talentosos equipos como socios comerciales estratégicos”, señaló Meridith Webster. “Es un gran honor asumir este nuevo puesto, y espero continuar este camino de éxito que han trazado estos dos equipos en un espacio de rápido cambio. Espero trabajar con Fabrizio, William y todo el equipo directivo para impulsar el éxito en conjunto y el crecimiento continuo de ELC”.

Acerca de The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. es uno de los principales fabricantes y comercializadores a nivel mundial de productos cosméticos, maquillaje, fragancias y productos para el cuidado del cabello. Los productos de la empresa se venden en más de 150 países y territorios con marcas registradas, entre ellas: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, RODIN olio lusso, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, BECCA, Too Faced y Dr. Jart+.

Elc-c elc-l

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20210511006275/es/

CONTACT: Inversionistas: Rainey Mancini

rmancini@estee.comPrensa: Jill Marvin

jimarvin@estee.com

Keyword: united states north america new york

Industry keyword: fashion luxury cosmetics retail specialty

SOURCE: The Estée Lauder Companies Inc.

Copyright Business Wire 2021.

Pub: 05/11/2021 07:41 pm/disc: 05/11/2021 07:42 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20210511006275/es

AP