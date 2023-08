21/08/2023 El nuevo videojuego The First Descendant compatible con HDR10+ Gaming llegará el 19 de septiembre.. Samsung ha anunciado este lunes el lanzamiento del primer videojuego compatible con el estándar de imagen HDR10+ Gaming, The First Descendant, desarrollado junto a Nexon, que llegará en versión beta abierta el 19 de septiembre. POLITICA SAMSUNG

