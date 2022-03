'The Gigantes' compite en el Festival de Málaga con una 'road movie' ambientada en México

'The Gigantes' es el nombre de la segunda película de Beatriz Sanchís, una cinta que, a modo de 'road movie', cuenta la conexión de dos mujeres muy distintas a través de las heridas con la frontera entre México y Estados Unidos como escenario. La película representa a México en la sección oficial a concurso del Festival de Cine de Málaga, que está celebrando en la ciudad su vigésimo quinta edición hasta el próximo domingo 27.

Asfixiada por las deudas, JJ, una joven mujer 'white trash' de los Estados Unidos, escapa de Los Ángeles a Baja California, México, en busca de que un viejo amante la salve de su tumultuosa existencia. La acompaña Esmeralda, una adolescente mexicana de 14 años que se escapa de casa y le ofrece una tentadora suma de dinero si acepta llevarla a ver a su padre. En el camino, surgirá una relación especial entre las dos.

La directora Beatriz Sanchís ha presentado la película este domingo en rueda de prensa en el Cine Albéniz de la capital malagueña junto al productor mexicano Rodrigo Coyotl. Ambos se han mostrado "felices" de estar en el Festival de Málaga de nuevo, pues 'Todos están muertos', la primera película de Beatriz Sanchís, también se presentó en el Festival de Málaga.

La directora ha explicado que 'The Gigantes' habla de la conexión de dos personas muy diferentes a través de las heridas. Sobre el rodaje en México, Sanchís ha remarcado que quería hacer algo totalmente diferente a su primera película en cuanto a la ambientación, con localizaciones naturales y muy poca iluminación artificial.

La historia tiene como escenario México y su frontera con Estados Unidos: "Me encantan las fronteras y el mundo difuso, ese escenario es perfecto para retratar a dos personas que vienen de dos culturas muy diferentes y se unen", ha explicado la directora sobre los paisajes de la película, que muestran "el territorio no explorado y la no invasión del hombre".

Para ambientar la historia, el papel de la música y la banda sonora es esencial. "Creo que tiene un peso muy importante, con temas cantados que son originales y un poco de música diegética, pero la mayoría es banda sonora original", ha destacado la cineasta.

La elección de actrices no profesionales responde a la conexión de los personajes con sus vidas reales, ha asegurado Sanchís. Sobre el trabajo de interpretación, la directora ha contado que las dos actrices hicieron mucha piña durante el rodaje y tuvieron un 'coaching' muy intenso: "Hicieron todo un proceso de conocerse y reconocerse, de ahí viene esa empatía que se percibe en la película".

Beatriz Sanchís mantiene una conexión muy especial con México: "Es una cultura que tenía interiorizada, incluso antes de irme a vivir allí. En cuanto a las influencias hay mucho cine mexicano", ha añadido. En otro aspecto, la directora ha hablado del contenido femenino de la cinta: "Me interesaba representar un abanico abierto de muchos tipos de feminidad para poder mostrar los tipos de mujeres que yo conozco y verlas reflejadas en la pantalla".

Por su parte, el productor Rogelio Coyotl ha destacado "la excelencia" del guion y la fuerza de Beatriz Sanchís para llevar a término esta película: "Lo bueno de trabajar con Beatriz es que ella es muy permisiva para poderle ofrecer propuestas a la visión que ella tiene, pero siempre respetando lo que tiene en mente", ha señalado el mexicano.