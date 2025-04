The Hives escucha a la multitud mexicana al componer su álbum más reciente

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Hay momentos en la vida cuando suficiente es suficiente y ese es el lema de la nueva canción de la banda de rock sueca The Hives, “Enough is Enough”.

“La canción se trata de gente que se queja”, dijo el guitarrista principal Nicholaus Arson (Niklas Almqvist) en entrevista con AP.

“La gente simplemente debería tratar de ser más feliz”, agregó el baterista Chris Dangerous (Christian Grahn).

Aunque también hay cosas de las que ya fue suficiente, como la guerra en el mundo, a decir del bajista The Johan and Only (Johan Gustafsson).

The Hives, que completan el vocalista Howlin’ Pelle (Per Almqvist) y el guitarrista Vigilante Carlstroem (Mikael Karlsson), viajaron esta semana a Ciudad de México para presentar el video pugilístico de la canción y la portada del que será su próximo álbum, “The Hives Forever Forever The Hives”, que será lanzado el 29 de agosto e incluye el tema.

La banda también reveló una gira internacional de conciertos en los que se presentarán en foros similares al Palacio de los Deportes de la capital mexicana, que conquistaron a finales del año pasado en el concierto más grande de su carrera hasta la fecha. The Hives han sido abridores de The Rolling Stones y AC/DC además de presentarse en festivales masivos, así que con toda esta experiencia previa, consideraron que era el momento adecuado para esa gira de arenas.

“Fue divertido hacer este último show en la Ciudad de México, nuestro show para 20.000 personas fue muy divertido. Así que pensamos por qué no hacer más de esos”, dijo Dangerous. “Pero sabemos que no debemos adaptarlo (el show) de ninguna manera especial, Howlin’ Pelle y Nich saben a dónde ir”.

Al preguntarles si planean lanzar el filme de su concierto en el Palacio de los Deportes, dijeron que hay algo de imágenes grabadas, pero todavía no hay planes en concreto.

Lo que sí dijeron es que esta experiencia los marcó para “The Hives Forever Forever The Hives”.

“Hemos estado pensando en cómo sería tocar las canciones enfrente de una multitud de mexicanos mientras las hacemos, como ’¿esta canción es suficientemente buena como para tocarla enfrente de 100.000 mexicanos? Quizá no, entonces deberíamos cambiarla. ¿Está suficientemente buena como para tocarla frente a 100.000 mexicanos ahora? Sí, entonces ya quedó”, dijo Pelle en una conferencia de prensa previa a la entrevista.

Para la banda que se ha puesto trajes de mariachi y reposteado memes de homenaje en los que los mezclan con Los Tigres del Norte, tocar en México y en Latinoamérica es “genial” por la reacción del público, dijo The Johan a AP. “Nos encanta todo de estar de gira aquí y pasar rato aquí”.

The Hives surgió en 1993 en Fagersta, Suecia. Tras más de tres décadas juntos, uno de sus secretos para mantenerse unidos y vitales creando música nueva son precisamente sus shows.

“Creo que lo que tenemos en común, lo único que todos tenemos en común y en lo que siempre vamos a estar de acuerdo, es que nos gusta tocar en conciertos. Fuera de eso podemos pelear sobre otras cosas, pero con los shows, nunca ha habido una duda sobre si hacerlos o no hacerlos”, dijo Arson. “Y si estás en una gira y presentas tu show, ésa será la más divertida hora y media de tu día, sin importar nada. Así es sencillo seguir adelante, porque es divertido”.

El video de “Enough is Enough” fue filmado en Bucarest, Rumania, bajo la dirección de Eik Kockum y se puede ver en thehivestv, el canal de la banda en YouTube. En él, Almqvist es un boxeador y sus compañeros de banda, doctores que lo reaniman para que complete una dura pelea.

“Es una gran canción, pomposa; era muy claro que era el primer sencillo del álbum que iba a crear el tono para el resto, y es una gran canción de rock”, dijo The Johan. “A la gente le gusta y a nosotros nos gusta mucho también; creo que este es el más claro ejemplo de lo que vendrá en el nuevo álbum”.

“The Hives Forever Forever The Hives” tendrá 13 canciones. Contó con la producción de Pelle Gunnerfeldt y Mike D of Beastie Boys. También tuvieron como asesor a Josh Homme de Queens of the Stone Age. Lo grabaron en Estocolmo en los estudios Yung Lean/YEAR0001’s y Riksmixningsverket, el segundo, propiedad de Benny Andersson de ABBA. Llega a dos años del lanzamiento de “The Death of Randy Fitzsimmons”.

En su portada se les puede ver luciendo coronas y capas de rey.

“Son muy incómodas”, dijo Arson.

“No podríamos hacer shows con esa (grosería), es imposible”, agregó Dangerous.

Aunque Suecia es una monarquía, la banda tiene sentimientos un poco desapegados sobre la realeza. También señalaron que existe un movimiento antimonárquico, especialmente entre los jóvenes.

“Es más como tener una especie de mascota, de alguna manera, como si fuéramos un equipo de béisbol o fútbol y tiene una mascota”, dijo Arson.

“No nos despertamos todos los días en Suecia pensando ‘¿me pregunto cómo estará el rey?’”, agregó Dangerous.

Próximamente, se presentarán en concierto en Oslo, Berlín, Viena, Barcelona, Madrid, Lisboa, París, Ámsterdam, Glasgow, Londres y Estocolmo, entre otras ciudades. También adelantaron que podrían volver a México para el próximo año.