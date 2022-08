"the invitation" lidera la taquilla con 7 millones de dólares en un fin de semana catastrófico

Por Rebecca Rubin

Los ángeles, eeuu, 28 ago (variety.com) - tres nuevas películas se estrenan en los cines, pero nadie va a verlas... así es como el espeluznante film de terror de sony "the invitation" se las arregló para encabezar las listas de taquilla en norteamérica con unos míseros 7 millones de dólares.

Es el primer puesto más bajo desde mayo de 2021, cuando el COVID mantenía a la gente en casa.

Ahora no es la pandemia lo que impide que el público vaya a los cines, sino la falta de opciones atractivas. En general, la taquilla estadounidense generó sólo 54 millones de dólares durante el fin de semana, el peor resultado en meses.

Y se espera que los malos tiempos continúen al menos hasta finales de septiembre o principios de octubre, cuando se estrenen en los cines "Don't Worry Darling" (23 de septiembre), "Halloween Ends" (14 de octubre) y la adaptación del cómic "Black Adam" (21 de octubre).

Ha sido un final decepcionante para un verano boreal que, por lo demás, ha sido fuerte en el cine, con muchos éxitos de taquilla como "Top Gun: Maverick", "Minions: El ascenso de Gru", "Thor: Amor y Trueno" y "Elvis".

La producción de "The Invitation" costó 10 millones de dólares, por lo que no hará falta una gran cantidad de dinero para obtener beneficios. Pero las críticas negativas y su molesto CinemaScore de "C" probablemente no servirán para convencer a la gente.

A pesar de las críticas positivas, "Tres mil años de anhelo", protagonizada por Idris Elba y Tilda Swinton en el papel de una erudita que se encuentra con un Djinn que le concede tres deseos, se estrelló en su debut con 2,87 millones de dólares y 2.436 localidades.