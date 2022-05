The Kid Laroi emocionado de encontrarse con público mexicano

Ciudad de méxico (ap) — the kid laroi está listo para debutar en escenarios mexicanos como parte del festival tecate emblema y con un concierto en solitario.

“Nunca me he presentado antes, pero sí he venido a México”, dijo el rapero australiano en una entrevista reciente por videollamada desde la Ciudad de México.

Laroi contó que suele visitar Playa Careyes, en el estado occidental Jalisco, donde su novia, la TikToker Katarina Deme, tiene una residencia. “Vamos allá mucho para relajarnos”, dijo.

Este fin de semana será uno de los artistas principales del festival Tecate Emblema en la capital, donde comparte cartel con artistas como Gwen Stefani, Backstreet Boys, Little Simz, Diplo, Sech y Sebastián Yatra. Pero antes tendrá un concierto en solitario en el Lunario del Auditorio Nacional.

“Todos los que me hablan de México dicen que es el mejor público... así que estoy muy emocionado de ver de qué se trata”, dijo.

Laroi creció escuchando hip hop en Australia, pero ya está más familiarizado con la música latina, sobre todo porque en sus viajes la llega a escuchar. Sobre una posible colaboración con artistas de habla hispana, dijo: “Cuando esté en el festival quiero verlos, saber cómo son”.

Tras colaboraciones con Justin Bieber y Miley Cyrus, así como canciones con toques más pop, Laroi ha demostrado que su música puede expandirse más allá de los géneros urbanos.

“Simplemente hago música y lo que es, es. Realmente nunca me meto en nada tratando de ser un artista pop, o tratando de ser un artista de hip hop... Cómo lo tome la gente depende de ellos”, dijo sobre su versatilidad.

Su más reciente lanzamiento es el sencillo “Thousand Miles”, en cuyo video actúa su novia mientras él hace de ángel y diablo en una lucha contra sí mismo en la que el mal parece más poderoso. La canción se trata de cuando conoció a Deme y el momento en que trataba de ver si estaba listo para una relación.

“Le digo que debería quedarse a mil millas de distancia para no resultar herida”, dijo. “El video tiene un estilo de caricatura vieja de bien contra el mal para hacerlo algo divertido”.

Como muchos en la música, Laroi comenzó siendo adolescente subiendo sus canciones a la plataforma gratuita SoundCloud, de donde también han salido artistas como Kehlani, Post Malone y el fallecido Juice WRLD, quien fue su mentor. A otros que quieran comenzar en el arte, los alienta a expresar todo lo que quieran.

“La música siempre ha sido como una terapia en cierto sentido. Para mí, ha sido una forma de decir cómo me siento y decir lo que quiero sin preocuparme. Hay ciertas cosas que puedes decir con la música si no las puedes decir en la vida real”, dijo. “Muchas de las conversaciones o de las cosas que me costaba trabajo decir en la vida real las ponía en la música”.

Laroi, cuyo verdadero nombre es Charlton Howard, creció en Sídney. Su nombre artístico está inspirado en la palabra Kamilaroi, que designa a uno de los más grandes pueblos indígenas australianos, cuyos territorios se extienden de Nueva Gales del Sur a Queensland, pues tiene ancestros de la etnia. También ha sido galardonado con el premio al artista del año en Premios Nacionales de Música Indígena de Australia.

“Es una parte enorme de mi vida”, dijo el artista. “Siempre quise representar a mi pueblo y a mi país... y hacer que todos estuvieran orgullosos”.