The Logic Factory anuncia su colaboración con Glencore, líder mundial en recursos naturales diversificados.

The Logic Factory announces successful go-live at Glencore's Zinc and Lead operations to tackle planning complexities of feed mix in the mining industry to maximize profit. (Graphic: Business Wire)

Glencore se ha unido a The Logic Factory para implantar la planificación integrada. La colaboración mejora la planificación en todos los aspectos de la empresa, incluídos el suministro y la producción.

La asociación permitirá a Glencore aprovechar los últimos algoritmos configurados por The Logic Factory para simular múltiples escenarios y aplicar el resultado más eficaz para la empresa.

"La adaptabilidad de la solución, junto con el apoyo del equipo de The Logic Factory, han aumentado nuestra eficiencia y nuestra flexibilidad, cruciales para nuestro negocio. La colaboración nos ha permitido agilizar los procesos de planificación y tomar decisiones fundamentadas en datos rápidamente."

- Jonathan Haynes, Asset Manager, Glencore -

Modelar el flujo físico y químico del material a través de la red de la fundición puede resultar complejo. La solución ha sido decisiva para dar cabida a limitaciones, normativas y especificaciones únicas, y permite una representación precisa del proceso. Hay una planificación precisa del transporte, la mezcla en fases y el consumo de materias primas.

La toma de decisiones integrada y las proyecciones a través de los planes de envío y producción han sido tareas críticas. Glencore dispone ahora de una conectividad aún mayor en todas las operaciones de la fundición de zinc, por lo que los planificadores disponen de la información necesaria para analizar y opptimizar planes de envío, planes de consumo y futuras fluctuaciones.

Glencore puede ahora adaptar rápidamente sus planes y estrategias para mitigar el impacto de la volatilidad del mercado.

"Un aspecto clave de esta colaboración fue ganar visibilidad a lo largo de toda la cadena de suministro de Glencore. Mediante la integración de una analítica de datos avanzada y con nuestra ayuda, Glencore obtuvo una visión aún mayor del flujo de valor, desde las materias primas y la fundición hasta el transporte y el comercio. La mayor visibilidad permite tomar decisiones proactivas, identificar cuellos de botella, asignar recursos de forma óptima y reducir las ineficiencias de la cadena de suministro."

- Rudi de Loor, Director of Delivery,The Logic Factory -

La asociación aborda la múltiple complejidad del mercado de materias primas. La experiencia de Glencore como gran productor y comercializador y la aplicación de tecnologías avanzadas en la cadena de suministro por parte de The Logic Factory han dado lugar a un sistema robusto. El proyecto ha establecido nuevas normas para abordar las complejidades y optimizar la toma de decisiones.

Acerca de Glencore:

Glencore es una de las mayores empresas mundiales de recursos naturales diversificados y uno de los principales productores y comercializadores de más de 60 materias primas que nos permiten seguir progresando en nuestro día a día. A través de una red de activos, clientes y proveedores que se extiende por todo el mundo, Glencore produce, procesa, recicla, obtiene, comercializa y distribuye las materias primas que contribuyen a la descarbonización y satisfacen las necesidades energéticas actuales.

Con unos 140.000 empleados y contratistas y una fuerte presencia en más de 35 países, tanto en regiones consolidadas como emergentes en recursos naturales, las actividades industriales y de comercialización de Glencore cuentan con el apoyo de una red mundial de más de 40 oficinas.

Los clientes de Glencore son consumidores industriales en los sectores del automóvil, el acero, la generación de energía, la fabricación de baterías y el petróleo. También prestamos servicios de financiación, logística y otros a productores y consumidores de materias primas.

Glencore se enorgullece de ser miembro de Voluntary Principles on Security and Human Rights y el International Council on Mining and Metals. Participamos activamente en la Extractive Industries Transparency Initiative.

Reconocemos nuestra responsabilidad de contribuir al esfuerzo mundial para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París mediante la descarbonización de nuestra propia huella operativa. Creemos que debemos adoptar un enfoque holístico y hemos considerado nuestro compromiso a través de la lente de nuestras emisiones industriales globales. Tomando 2019 como referencia 2019, nos comprometemos a reducir nuestras emisiones industriales de Alcance 1, 2 y 3 en un 15% para finales de 2026, en un 50% para finales de 2035 y tenemos la ambición de lograr cero emisiones industriales netas para finales de 2050. Para más información, consulte nuestro Informe sobre el Clima 2022 en la página de publicaciones de nuestro sitio web en glencore.com/publications.

Acerca de The Logic Factory:

The Logic Factory (TLF) es una empresa de consultoría en el ámbito de la planificación y la optimización de la cadena de suministro global cuya misión es ayudar a los clientes a conseguir mejoras duraderas en el rendimiento y obtener valor en sus operaciones. TLF ofrece soluciones de planificación, programación y optimización de alta calidad en los ámbitos de fabricación y cadena de suministro, logística y mano de obra. Un equipo de consultores altamente cualqificado y comprometido proporciona servicios de hosting, mantenimiento y soporte de manera continua. Con la firme convicción de establecer relaciones a largo plazo basadas en la confianza mutua, TLF trabaja en colaboración con los clientes para impulsar el crecimiento empresarial, garantizando el cumplimiento de los objetivos operativos en el marco más rentable. TLF tiene su sede en los Países Bajos y cuenta con oficinas en la India, Estados Unidos y el Reino Unido, lo que proporciona a los clientes una cobertura mundial.

Para más información, visite www.thelogicfactory.com.

