The LYCRA Company anuncia el éxito de las nuevas impugnaciones de patentes y casos de infracciones de marca comercial

WILMINGTON, Delaware--(BUSINESS WIRE)--oct. 7, 2021--

The LYCRA Company, líder mundial en el desarrollo de fibras y soluciones innovadoras de tecnología para los sectores textil y de cuidado personal, anunció hoy las victorias relacionadas con sus continuos esfuerzos globales para proteger su propiedad intelectual (PI) contra infracciones, que incluye patentes y marcas comerciales, a nivel mundial.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20211007006101/es/

The LYCRA Company Announces Success in Recent Patent Challenge and Trademark Infringement Cases (Photo: Business Wire)

De manera reciente, The LYCRA Company inició varios litigios por infracciones relacionados con sus patentes de doble núcleo y múltiple núcleo para la tela de vaqueros contra terceros en China. Estos terceros estaban vendiendo fibras y mercaderías que The LYCRA Company consideraban una infracción a las patentes de la marca LYCRA®.

La Administración Nacional China de Propiedad Intelectual (CNIPA, por sus siglas en inglés) ha emitido de manera reciente una decisión formal en apoyo de las patentes de The LYCRA Company debido a dos impugnaciones de validez. Posteriormente, la Autoridad de Jiangsu ha informado a The LYCRA Company que su patente ha sido validada en ambos casos.

“Nos complacen los resultados de estos dos casos y que las autoridades chinas reconozcan y validen nuestras patentes”, expresó Bridget Sciamanna, consejera general de The LYCRA Company. “Proteger nuestras patentes y marcas comerciales es una prioridad estratégica clave para nosotros para salvaguardar el valor de nuestras marcas a nivel global”.

Apoyo a los clientes en las acciones por infracción de patentes

The LYCRA Company tiene el orgullo de ofrecer a sus clientes y licenciatarios apoyo inigualable en impugnaciones de patentes relacionadas con sus productos. En dos casos recientes, dos licenciatarios de Europa se acercaron a The LYCRA Company para obtener ayuda legal y técnica para la defensa de su propio litigio de patentes relacionada con las patentes de doble núcleo de la empresa. Esta asistencia facilitó la victoria de los licenciatarios en contra de su contrincante. El juzgado dictaminó que los licenciatarios no estaban infringiendo la patente de la otra empresa.

Lucha contra las infracciones de marcas comerciales

Como parte de su esfuerzo continuo para combatir las infracciones de uso indebido y de marcas comerciales de sus marcas a nivel global, The LYCRA Company busca activamente mercados en línea para encontrar listados de telas y prendas que intentan capitalizar las reputaciones positivas de sus marcas para impulsar las ventas, a pesar de que no se utilicen sus productos.

Solo las telas y prendas que han sido comprobadas y certificadas por The LYCRA Company para confirmar que contienen sus fibras y cumplen con las normas de rendimiento de las marcas son aptas para utilizar sus marcas comerciales. En los últimos 12 meses, la empresa ha eliminado con éxito 2400 sitios web de los listados y más de 800 perfiles de redes sociales y publicaciones que violaban sus marcas comerciales.

Uno de los sitios web del mercado, una plataforma importante de comercio electrónico de China, actuó de inmediato para corregir o retirar cualquier listado de vendedores terceros con problemas de infracciones de marca comercial marcados por The LYCRA Company.

“Cuando se usan los nombres de nuestras marcas para productos inferiores, no solo daña la percepción de nuestras marcas por parte del consumidor, sino también que disminuye el valor de la inversión de un cliente en nuestros productos”, expresó Julien Born, presidente y director ejecutivo de The LYCRA Company. “Hemos realizado inversiones considerables en innovación, imagen corporativa y marketing durante décadas, de modo que siempre lucharemos para proteger y defender nuestra propiedad intelectual al mayor grado permitido por la ley”.

El año pasado, a The LYCRA Company se le otorgaron 52 patentes a nivel global para innovaciones en toda la gama de tecnologías, que incluyen polímeros nuevos, construcción textil, elasticidad y tecnologías de rendimiento, así como también todos los procesos para aplicaciones textiles e higiene.

Para conocer más acerca de las marcas comerciales LYCRA®, haga clic aquí.

Acerca de The LYCRA Company

The LYCRA Company innova y produce fibras y soluciones tecnológicas para los sectores textil y de cuidado personal. Con sede en Wilmington, Delaware, The LYCRA Company es reconocida en todo el mundo por sus productos innovadores, su experiencia técnica, sus soluciones sostenibles y su inigualable apoyo en términos de marketing. The LYCRA Company es propietaria de marcas comerciales y de consumo líderes, entre ellas: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® y TACTEL®. El legado de The LYCRA Company se remonta a 1958 con la invención del hilo de spandex original, la fibra LYCRA®. En la actualidad, The LYCRA Company trabaja para añadir valor a los productos de sus clientes mediante el desarrollo de innovaciones exclusivas diseñadas para satisfacer las necesidades de comodidad y rendimiento prolongado del consumidor. Para obtener más información, visite thelycracompany.com.

LYCRA® es una marca comercial de The LYCRA Company

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20211007006101/es/

CONTACT: Karie Ford

karie.j.ford@lycra.com

Keyword: united states north america delaware

Industry keyword: retail textiles manufacturing fashion

SOURCE: The LYCRA Company

Copyright Business Wire 2021.

Pub: 10/07/2021 11:46 pm/disc: 10/07/2021 11:46 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20211007006101/es