The LYCRA Company anuncia los últimos logros en las evaluaciones Higg

The LYCRA Company, líder mundial en el desarrollo de soluciones innovadoras en tecnología y fibras para las industrias de la confección y el cuidado personal, anuncia que varias de sus plantas de fabricación han obtenido puntuaciones en el cuartil superior en las verificaciones realizadas por un tercero independiente de sus autoevaluaciones «Higg Facility Environmental Module» (Higg FEM) y «Higg Facility Social & Labor Module» (Higg FSLM) del año pasado.

The LYCRA Company’s manufacturing sites in Waynesboro, Virginia; Maydown, Northern Ireland; and Foshan, China, completed verification for the Higg FEM module, while its Tuas, Singapore, and Maydown sites completed verification for the Higg FSLM module.

Las fábricas de The LYCRA Company en Waynesboro (Virginia), Maydown (Irlanda del Norte) y Foshan (China) completaron la verificación para el módulo «Higg FEM», mientras que sus instalaciones de Tuas (Singapur) y Maydown completaron la verificación para el módulo «Higg FSLM». Los informes de verificación de «Higg FEM» y «Higg FSLM» están disponibles en la siguiente dirección: communications@lycra.com.

En el «Higg FEM» se revisan las emisiones a la atmósfera, el consumo de energía, los sistemas de gestión medioambiental, las aguas residuales, los residuos, la gestión de productos químicos y el uso del agua. De las seis plantas de The LYCRA Company que realizaron la autoevaluación, los tres centros mencionados anteriormente han superado la verificación. El objetivo de la empresa es que el 80 % de los centros de producción de fibra LYCRA® cuenten con la verificación de «Higg FEM» en 2024.

«The LYCRA Company aspira a ser líder del sector en sostenibilidad recurriendo a datos creíbles y verificados de forma independiente», explicó Alan McElreavey, director del programa de sostenibilidad de operaciones de The LYCRA Company. «Los módulos de “Higg Facilities” son muy utilizados en la industria de la confección para evaluar el impacto medioambiental de las fábricas. Con ellos se pueden descubrir oportunidades de mejora, además de medir el progreso en comparación con las referencias establecidas. Al completar estos módulos impulsamos comportamientos que se arraigan en nuestra empresa, mejoramos nuestra cultura de sostenibilidad y creamos un cambio medible».

«Higg FEM coincide con nuestros objetivos en áreas esenciales de repercusión y nos ayuda a mejorar el perfil de sostenibilidad y operar como una buena empresa cívica», declaró Héctor Chapa, director de integración de negocios de The LYCRA Company. «También contribuye a dos pilares de nuestra plataforma de sostenibilidad “Planet Agenda”: la responsabilidad corporativa y la excelencia en la fabricación».

Las plantas de fabricación de Tuas (Singapur) y Maydown (Irlanda del Norte) de The LYCRA Company también han superado la verificación independiente de su «Higg FSLM», ambas con puntuaciones en el cuartil superior. La autoevaluación «Higg FSLM» aporta información sobre el progreso social y las condiciones laborales en cada centro, lo que incluye compensaciones, salud y seguridad, y permite identificar áreas para una mejora continua.

«Los clientes productores y distribuidores demandan cada vez más a los proveedores, como es nuestro caso, que proporcionen certificaciones independientes en las que se evalúe el impacto medioambiental de sus instalaciones, además de las prácticas sociales y laborales en el lugar de trabajo», comentó Kok Beng Chew, director regional de operaciones para Asia Pacífico. «Estas herramientas, las “Higg Facility Tools”, son imprescindibles para las empresas actuales porque nos permiten mantenernos en el camino correcto y actuar como productores responsables de licra».

The LYCRA Company es miembro de la Sustainable Apparel Coalition, una alianza sin fines de lucro que desarrolló las Higg Facility Tools. La organización mundial agrupa a más de 280 partes interesadas de la industria de la moda.

Acerca de The LYCRA Company

The LYCRA Company invierte en la innovación y producción de fibras y soluciones tecnológicas para los sectores textil y del cuidado personal. Con sede en Wilmington, Delaware, The LYCRA Company es reconocida en todo el mundo por sus productos innovadores, su experiencia técnica, sus soluciones sostenibles y su inigualable apoyo en términos de marketing. The LYCRA Company es propietaria de marcas comerciales y de consumo líderes: LYCRA ®, LYCRA HyFit ®, LYCRA ® T400 ®, COOLMAX ®, THERMOLITE ®, ELASPAN ®, SUPPLEX ® y TACTEL ®. El legado de The LYCRA Company se remonta a 1958 con la invención del hilo de spandex original, la fibra LYCRA®. En la actualidad, The LYCRA Company se centra en añadir valor a los productos de sus clientes mediante el desarrollo de innovaciones exclusivas diseñadas para satisfacer las necesidades de comodidad y rendimiento prolongado del consumidor. Para obtener más información, visite www.thelycracompany.com.

