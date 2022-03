The LYCRA Company anuncia un acuerdo en sus casos más recientes de violación de patentes

WILMINGTON, Delaware--(BUSINESS WIRE)--mar. 16, 2022--

The LYCRA Company, un líder mundial en el desarrollo de soluciones de fibra y tecnología innovadoras para la industria textil y de indumentaria, anunció hoy un acuerdo relacionado con sus permanentes esfuerzos globales para proteger su propiedad intelectual, incluidas patentes y marcas comerciales, contra la violación en todo el mundo.

La Autoridad de Jiangsu, en China, actuó como mediadora recientemente en una demanda legal iniciada por The LYCRA Company contra cuatro empresas que, según se determinó, estaban infringiendo sus patentes dobles principales de tela de vaquero.

“Se ha llegado a una decisión en los casos de violación de patentes”, señaló Bridget Sciamanna, integrante del departamento jurídico de The LYCRA Company. “En consideración al abandono de los cargos contra todas las empresas involucradas, se llegó a un acuerdo económico por una suma no revelada. Además, estas empresas han aceptado dejar de violar nuestras patentes”.

Para obtener más información sobre la forma en que The LYCRA Company protege y defiende sus patentes y marcas comerciales LYCRA ®, visite su sitio web.

The LYCRA Company innova y produce soluciones de fibra y tecnología para las industrias de indumentaria y cuidado personal. Con sede en Wilmington (Delaware), The LYCRA Company es reconocida a nivel mundial por sus productos innovadores, conocimientos técnicos, soluciones sostenibles y asistencia de marketing inigualable. The LYCRA Company posee marcas comerciales y de consumo líderes, como LYCRA ®, LYCRA HyFit ®, LYCRA ® T400 ®, COOLMAX ®, THERMOLITE ®, ELASPAN ®, SUPPLEX ® y TACTEL ®. El legado de The LYCRA Company se remonta a 1958, con la invención de su hilado de spandex original, la fibra LYCRA ®. En la actualidad, The LYCRA Company se dedica a agregar valor a los productos de sus clientes mediante el desarrollo de innovaciones únicas diseñadas para satisfacer la necesidad de confort y rendimiento duradero de sus clientes. Para más información, visite www.thelycracompany.com.

