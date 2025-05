The LYCRA Company designó directora general de Marketing a Melissa Riggs

WILMINGTON, Delaware--(BUSINESS WIRE)--may. 1, 2025--

The LYCRA Company, líder mundial en el desarrollo de fibras sostenibles e innovadoras y soluciones tecnológicas para las industrias de la confección y el cuidado personal, anunció hoy el ascenso de Melissa Riggs, directora de marketing para Norteamérica, al puesto de directora general de Marketing (CMO).

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20250501851329/es/

The LYCRA Company has promoted Melissa Riggs, director of marketing, North America, to the role of chief marketing officer.

Riggs aporta a su nuevo cargo más de veinte años de experiencia en construcción de marcas en bienes de consumo envasados y en la industria textil y del calzado, incluida su experiencia en la marca GORE-TEX. Antes de incorporarse a The LYCRA Company en 2022, Riggs trabajó durante 11 años en Molson Coors Beverage Company, donde se especializó en marketing de alianzas y planificación de estrategias de salida al mercado de distribuidores.

“Me da gusto reconocer los grandes talentos dentro de nuestra organización”, afirmó Gary Smith, director ejecutivo de The LYCRA Company. “La promoción de Melissa refleja la importancia que le damos al fortalecimiento de nuestra excepcional capacidad de marketing y el valor que este aporta a nuestros clientes”.

Como directora general de Marketing de The LYCRA Company, Riggs está a cargo de supervisar la planificación, el desarrollo y la puesta en marcha de iniciativas de marca y marketing que respaldan los objetivos comerciales y las estrategias de crecimiento de la compañía.

“Es un honor y una emoción liderar el área de marketing de The LYCRA Company y trabajar junto con el equipo directivo global para ayudar a la empresa a alcanzar sus metas”, declaró Riggs. “Durante los últimos tres años he tenido el privilegio de colaborar con un equipo realmente talentoso. En mi nuevo rol como CMO, espero encontrar nuevas formas de darles vigor a nuestras marcas de componentes, potenciar a nuestros socios y hacer que el impacto se sienta en toda la cadena de valor”.

Riggs tiene una maestría de la Temple University en Filadelfia y una licenciatura de la Universidad de Rhode Island en Kingston. Su base de operaciones está en la sede de The LYCRA Company en Wilmington, Delaware, y depende directamente de Gary Smith.

Acerca de The LYCRA Company

The LYCRA Company, la empresa que invierte en la innovación y producción de fibras y soluciones tecnológicas para los sectores textil y del cuidado personal, es propietaria de las marcas comerciales líderes LYCRA ® , LYCRA HyFit ® , LYCRA ® T400 ® , COOLMAX ® , THERMOLITE ® , ELASPAN ® , SUPPLEX ® y TACTEL ® . Con sede en Wilmington, Delaware, The LYCRA Company es reconocida en todo el mundo por sus soluciones sostenibles, su experiencia técnica y apoyo en términos de marketing. The LYCRA Company se centra en añadir valor a los productos de sus clientes mediante el desarrollo de innovaciones exclusivas diseñadas para satisfacer las necesidades de comodidad y rendimiento prolongado del consumidor. Para obtener más información, visite lycra.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20250501851329/es/

CONTACT: Karie J. Ford

Karie.j.ford@lycra.com

KEYWORD: UNITED STATES NORTH AMERICA DELAWARE

INDUSTRY KEYWORD: MANUFACTURING FASHION OTHER MANUFACTURING TEXTILES RETAIL

SOURCE: The LYCRA Company

Copyright Business Wire 2025.

PUB: 05/01/2025 06:37 PM/DISC: 05/01/2025 06:36 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20250501851329/es