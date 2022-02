The LYCRA Company lanza la tecnología LYCRA® DUAL COMFORT para prendas listas para vestir y tejidas

WILMINGTON, Delaware--(BUSINESS WIRE)--feb. 15, 2022--

The LYCRA Company, un líder global en el desarrollo de soluciones de tecnología y fibras innovadoras para las industrias textiles y de indumentaria, anunció hoy el lanzamiento de la tecnología LYCRA ® DUAL COMFORT para prendas listas para vestir y tejidas. La innovación más reciente de la empresa ayudará a transformar estas categorías de prendas al ofrecer beneficios de rendimiento funcional gracias a las características sostenibles que buscan los consumidores de hoy.

La tecnología LYCRA ® DUAL COMFORT es única, ya que combina la comodidad de la elasticidad y la frescura con una retención de formas de larga duración. La clave de la tecnología LYCRA ® DUAL COMFORT es la nueva fibra LYCRA ® T400 ® A EcoMade. Creada con base en un proceso patentado, esta nueva fibra ofrece la textura y la apariencia de un tejido hilado y permite crear prendas cómodas, versátiles y de bajo impacto con confort térmico.

Los consumidores apreciarán los beneficios clave que puede aportar la tecnología LYCRA ® DUAL COMFORT a su experiencia de vestimenta:

La tecnología LYCRA ® DUAL COMFORT es la solución perfecta para la tendencia emergente de la ‘nueva utilidad’, que combina un rendimiento resistente con una elegancia a medida diseñada para las necesidades de categorías de prendas trasnsegmento: de tiempo libre/trabajo o de tiempo libre/exteriores. “Ahora que hemos experimentado la comodidad durante todo el día, esperamos prendas versátiles hechas con fibras sostenibles que permitan la libertad de adoptar un estilo de vida informal y cómodo”, explicó Ebru Ozaydin, directora de marketing estratégico de The LYCRA Company. “Las telas que ofrecen soluciones versátiles pueden adaptarse a un consumidor híbrido que debe hacer recados durante el día o simplemente quiere dar un paseo por el parque. El término ‘nueva utilidad’ se ha convertido en un estándar para definir las prendas ligeras que combinan la practicidad cotidiana y la elegancia urbana con materiales de bajo impacto”.

La tecnología LYCRA ® DUAL COMFORT solo está disponible en talleres que poseen licencia de The LYCRA Company.

Para obtener más información sobre esta tecnología, mire el reciente webinar de The LYCRA Company o visite su sitio web.

Acerca de The LYCRA Company

The LYCRA Company innova y produce soluciones de fibra y tecnología para las industrias de vestimenta y cuidado personal. Con oficinas centrales en Wilmington (Delaware), The LYCRA Company es reconocida a nivel mundial por sus productos innovadores, conocimientos técnicos, soluciones sostenibles e inigualable soporte de marketing. The LYCRA Company tiene marcas comerciales y de consumo masivo líderes: LYCRA ®, LYCRA HyFit ®, LYCRA ® T400 ®, COOLMAX ®, THERMOLITE ®, ELASPAN ®, SUPPLEX ® y TACTEL ®. El legado de The LYCRA Company se remonta a 1958, con la invención del tejido "spandex" original, la fibra LYCRA ®. En la actualidad, The LYCRA Company se dedica a agregar valor a los productos de sus clientes mediante el desarrollo de innovaciones exclusivas diseñadas para satisfacer las necesidades de comodidad y rendimiento duradero de los consumidores. Para más información, visite www.thelycracompany.com.

Lycra ® y lycra ® t400 ® son marcas comerciales de the lycra company.

