The LYCRA Company lanza un portal web para los clientes e impulsa la transformación digital para la industria de la confección

The LYCRA Company, líder mundial en el desarrollo de fibras y soluciones innovadoras de tecnología para los sectores textil y de cuidado personal, anunció hoy el lanzamiento de su LYCRA ONE™ Online Network Exchange, un nuevo portal web para clientes con el cual las marcas, los minoristas y los fabricantes de indumentaria pueden conectarse a una red mundial de fábricas, todo en una plataforma conveniente centrada en la ciencia de la comodidad, el calce y el rendimiento.

Antes de la pandemia, el mercado ya necesitaba una experiencia digital que permitiera a las marcas y minoristas conectarse con fábricas y fabricantes de forma virtual sin perder las ventajas inherentes de una conexión en persona. A través del portal LYCRA ONE ™, los usuarios pueden obtener soluciones de fibra innovadoras utilizando el muestrario digital de tejidos. Los usuarios también pueden conectarse directamente con las plantas para iniciar o profundizar las relaciones comerciales, aprender sobre las capacidades y ver los catálogos de los productos.

"The LYCRA Company tiene una extensa trayectoria de innovación y ahora debemos adoptar la transformación digital", aseguró Julien Born, director ejecutivo de The LYCRA Company. "El lanzamiento del portal LYCRA ONE™ aprovecha nuestra conectividad en las cadenas de valor de la ropa y el cuidado personal y ofrece una solución única y sin complicaciones para mover rápidamente las ideas de nuestros clientes desde el concepto hasta el lanzamiento".

El portal lycra one™ cuenta con un centro de conocimiento donde los usuarios pueden acceder a contenido exclusivo como seminarios web, informes técnicos y videos sobre las nuevas tecnologías de fibra, las tendencias de la industria, el marketing, la sostenibilidad y mucho más. estos recursos ayudan a informar a los usuarios sobre cómo maximizar el valor de the lycra company y sus soluciones innovadoras para ofrecer productos que puedan satisfacer las necesidades de sus consumidores y servir de inspiración para generar nuevas ideas.

Los clientes descubrirán soluciones innovadoras de marketing y comercialización en el portal LYCRA ONE™, entre ellas, los activos de la marca y las etiquetas colgantes de las prendas. Además, se pueden enviar solicitudes de acuerdos de licencia de marcas comerciales y certificaciones de fibra que ayudan a consolidar la calidad de los productos respaldados por la potencia de la marca LYCRA®.

Para saber más e inscribirse en el portal LYCRA ONE™, visite one.lycra.com y presione el botón "Registrarse".

Acerca de The LYCRA Company

The LYCRA Company innova y produce fibras y soluciones tecnológicas para los sectores textil y de cuidado personal. Con sede en Wilmington, Delaware, The LYCRA Company es reconocida en todo el mundo por sus productos innovadores, su experiencia técnica, sus soluciones sostenibles y su inigualable apoyo en términos de marketing. The LYCRA Company es propietaria de marcas comerciales y de consumo líderes, entre ellas: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® y TACTEL®. El legado de The LYCRA Company se remonta a 1958 con la invención del hilo de spandex original, la fibra LYCRA®. En la actualidad, The LYCRA Company trabaja para añadir valor a los productos de sus clientes mediante el desarrollo de innovaciones exclusivas diseñadas para satisfacer las necesidades de comodidad y rendimiento prolongado del consumidor. Para obtener más información, visite www.thelycracompany.com.

