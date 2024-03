WILMINGTON, Delaware--(BUSINESS WIRE)--mar. 19, 2024--

The LYCRA Company, líder mundial en el desarrollo de soluciones innovadoras y sostenibles para la confección, ha anunciado su participación en los seminarios que se celebrarán durante los “Performance Days” de Múnich, los días 20 y 21 de marzo en Alemania. Los seminarios explorarán el estado actual del reciclaje de poliéster a partir de residuos textiles, y están organizados por Accelerating Circularity, una organización sin fines de lucro orientada a la acción y centrada en sistemas de reciclaje de textil a textil a escala comercial.

Jean Hegedus, The LYCRA Company’s Director of Sustainable Business Development, will be a panelist at Performance Days from March 20 to 21 in Munich, Germany. (Photo: Business Wire)

Jean Hegedus, director de Desarrollo Empresarial Sostenible de The LYCRA Company, participará como ponente en la sesión the Recycled Polyester Database Launch (Lanzamiento de la base de datos de poliéster reciclado), que se celebrará en la Reality Zone de 15:00 a 16:30 horas todos los días de la feria. La plataforma reúne a recicladores de poliéster y productores de tejidos que están incorporando materias primas textiles a sus procesos y productos.

Una vez finalizada la presentación, los panelistas debatirán los retos que plantea el uso de residuos textiles y cómo superarlos. A continuación, se dividirán en grupos para ofrecer a marcas y minoristas la oportunidad de hablar directamente y más a fondo con los proveedores.

The LYCRA Company ha sido líder en el desarrollo de fibras de poliéster especiales fabricadas a partir de residuos textiles, con fibras COOLMAX® y THERMOLITE® EcoMade fabricadas al 100% a partir de residuos textiles desde 2021. Estas fibras son de calidad equivalente virgen, y están disponibles en forma de materia prima, filamento y aislamiento, y pueden utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones, desde ropa de alto rendimiento hasta prendas de exterior, pasando por calcetines y prêt-à-porter.

Para ayudar a los clientes a comprender las ventajas de abastecerse de productos fabricados a partir de residuos textiles, The LYCRA Company lanzó el año pasado "Waste for Good", una nueva campaña promocional que lleva por lema "Don't Waste this Opportunity" ("No desperdicie esta oportunidad"). El mensaje promueve el avance de la circularidad en la industria textil y de la confección con las tecnologías COOLMAX® y THERMOLITE® EcoMade.

"Agradecemos a Accelerating Circularity por acoger este evento y destacar la necesidad de pasar a los residuos textiles como insumo, sentando así las bases para que nuestra industria cierre su propio bucle", declaró Hegedus. "Esto es particularmente importante ya que se prevé que las botellas recicladas van a escasear en los próximos años, con las empresas embotelladoras trabajando para asegurar el suministro para sus propios esfuerzos de reciclaje".

Acerca de The LYCRA Company

The LYCRA Company, la empresa que invierte en la innovación y producción de fibras y soluciones tecnológicas para los sectores textil y del cuidado personal, es propietaria de las marcas comerciales líderes LYCRA ®, LYCRA HyFit ®, LYCRA ® T400 ®, COOLMAX ®, THERMOLITE ®, ELASPAN ®, SUPPLEX ® y TACTEL ®. Con sede en Wilmington, Delaware, The LYCRA Company es reconocida en todo el mundo por sus soluciones sostenibles, su experiencia técnica, su apoyo en términos de marketing y por el mercado LYCRA ONE™. The LYCRA Company se centra en añadir valor a los productos de sus clientes mediante el desarrollo de innovaciones exclusivas diseñadas para satisfacer las necesidades de comodidad y rendimiento prolongado del consumidor. Para obtener más información, visite lycra.com.

