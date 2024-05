The LYCRA Company participa en un panel en la reunión anual de la "Conscious Fashion and Lifestyle Network" de las Naciones Unidas

WILMINGTON, Delaware--(BUSINESS WIRE)--may. 30, 2024--

The LYCRA Company, líder mundial en el desarrollo de soluciones innovadoras y sostenibles en tecnología y fibras para las industrias de la confección y el cuidado personal, es un facilitador de ideas de la Conscious Fashion and Lifestyle Network Fashion and Lifestyle Network (Red de Moda y Estilo de Vida Conscientes) de las Naciones Unidas y participará en la tercera reunión anual el 3 de junio, en la sede de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20240530043548/es/

Jean Hegedus, The LYCRA Company’s sustainability director, will be joining the panel discussion on “Elevating Fashion: Sustainable Practices and Strategic Insights in the Apparel Industry” at the United Nations Fashion and Lifestyle Network annual meeting on June 3. (Photo: Business Wire)

Jean Hegedus, directora de sostenibilidad de The LYCRA Company, participará en la mesa redonda titulada "Elevating Fashion: Sustainable Practices and Strategic Insights in the Apparel Industry" (Elevar la moda: prácticas sostenibles y perspectivas estratégicas en la industria de la confección). Hegedus destacará la colaboración de The LYCRA Company con Qore ® para utilizar su producto QIRA ® con el fin de reducir potencialmente la huella de carbono de la fibra LYCRA® hasta en un 44 %*.

Disponible a partir de principios de 2025, la fibra patentada y bioderivada LYCRA ® realizada con QIRA ® estará compuesta de 70 % de contenido renovable derivado del maíz dentado. Este elastano renovable será el primero disponible a gran escala y ofrecerá un rendimiento equivalente al de la fibra LYCRA ® tradicional sin necesidad de modificar los procesos, los patrones de las prendas o las telas.

“La colaboración entre las partes interesadas de la industria en toda la cadena de valor es fundamental si queremos alcanzar nuestros objetivos de sostenibilidad y reducir nuestra huella de carbono", afirmó Hegedus. "Nos comprometemos a ofrecer a nuestros clientes soluciones a retos compartidos como la descarbonización.”

Este importante encuentro anual reúne a medios de comunicación, partes interesadas de la industria, gobiernos y entidades de la ONU para avanzar en el conocimiento, promover la colaboración y facilitar la acción para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en los sectores de la moda y el estilo de vida.

“Nos complace recibir nuevamente a Jean Hegedus a nuestra tercera reunión anual", expresó Kerry Bannigan, cofundadora de la Conscious Fashion and Lifestyle Network de las Naciones Unidas. "Como miembro de la Conscious Fashion and Lifestyle Network, The LYCRA Company ha demostrado un claro compromiso con la colaboración y la transparencia en apoyo de los ODS, impulsando un impacto positivo en la industria”.

La Conscious Fashion and Lifestyle Network de las Naciones Unidas está dirigida por la Office for Partnerships y el Fashion Impact Fund. Actúa como catalizador del desarrollo sostenible en los sectores de la moda y el estilo de vida. Para obtener más información sobre la próxima reunión y seguirla en directo, haga clic aquí.

* Estimación de la evaluación del ciclo completo de una instalación representativa de fabricación de fibra LYCRA ®, junio de 2022, preparada por Ramboll Americas Engineering Solutions, Inc.

Acerca de The LYCRA Company

The LYCRA Company, la empresa que invierte en la innovación y producción de fibras y soluciones tecnológicas para los sectores textil y del cuidado personal, es propietaria de las marcas comerciales líderes LYCRA ® , LYCRA HyFit ® , LYCRA ® T400 ® , COOLMAX ® , THERMOLITE ® , ELASPAN ® , SUPPLEX ® y TACTEL ® . Con sede en Wilmington, Delaware, The LYCRA Company es reconocida en todo el mundo por sus soluciones sostenibles, su experiencia técnica y apoyo en términos de marketing. The LYCRA Company se centra en añadir valor a los productos de sus clientes mediante el desarrollo de innovaciones exclusivas diseñadas para satisfacer las necesidades de comodidad y rendimiento prolongado del consumidor. Para obtener más información, visite lycra.com.

Acerca de la Conscious Fashion and Lifestyle Network de las Naciones Unidas

La Conscious Fashion and Lifestyle Network de las Naciones Unidas es una colaboración entre la Office for Partnerships y el Fashion Impact Fund de las Naciones Unidas, dedicada a promover los objetivos de desarrollo sostenible en los sectores de la moda y el estilo de vida. Para más información, visite este sitio web.

Acerca de Qore ® LLC

Creada mediante un joint venture entre Cargill y HELM AG, Qore ® ayuda a las marcas líderes a sustituir los productos químicos de origen fósil por productos intermedios de origen biológico. El corazón del este joint venture es la producción de QIRA®, el 1,4-butanodiol (BDO) bioderivado de última generación. Fabricado biológicamente mediante la fermentación de azúcares de origen vegetal, QIRA ® puede ahorrar hasta un 86 % de emisiones de gases de efecto invernadero al sustituir los productos químicos intermedios actuales, ampliamente utilizados y fabricados a partir de fuentes fósiles tradicionales. La QIRA ® de origen biológico puede utilizarse del mismo modo que su homóloga fósil, pero con un rendimiento medioambiental significativamente mejor. Qore® y QIRA® son marcas registradas de Qore® LLC. Para más información y consultas visite myqira.com.

LYCRA ® es una marca registrada de The LYCRA Company. QIRA ® es una marca registrada de Qore ®.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20240530043548/es/

CONTACT: Karie J. Ford

Karie.J.Ford@lycra.com

Keyword: united states north america delaware

Industry keyword: environment textiles thought leadership professional services sustainability manufacturing green technology fashion recycling retail

SOURCE: The LYCRA Company

Copyright Business Wire 2024.

Pub: 05/30/2024 05:00 am/disc: 05/30/2024 04:59 am

http://www.businesswire.com/news/home/20240530043548/es

AP