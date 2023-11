WILMINGTON, Delaware--(BUSINESS WIRE)--nov. 20, 2023--

The LYCRA Company, líder mundial en el desarrollo de soluciones innovadoras y sostenibles en fibra y tecnología para las industrias de la confección y la higiene personal, anunció hoy el nombramiento de Gary Smith como nuevo director general a partir del 27 de noviembre de 2023.

Smith reemplazará a Dean Williams, quien ha sido el director general en funciones desde agosto. Williams continuará en su cargo de director financiero y colaborará en la transición. Smith se encargará de la organización global de The LYCRA Company y dependerá del Directorio de la empresa.

Smith es l√≠der empresarial experto, gracias a su carrera de m√°s de 25 a√Īos en la industria de productos de consumo, centrado en la estrategia comercial impulsada por la marca, la transformaci√≥n operativa y la expansi√≥n mundial. Recientemente, Smith ocup√≥ el cargo de director general de Hatteras Yachts, Inc, una empresa de yates a motor y de pesca deportiva personalizados, en donde dirigi√≥ un cambio de rumbo exitoso y la posterior venta de la empresa. Siendo director general de Polartec, encabez√≥ los esfuerzos de transformaci√≥n que situaron a la empresa textil en la senda del √©xito. Anteriormente, tambi√©n fue presidente del Outdoor Group de The Timberland Company.

"Gary es un director general con una pericia ampliamente demostrada, con una profunda experiencia de marca y conocimiento de nuestra industria, junto con un largo historial de éxito en el crecimiento de las empresas y la creación de valor para los accionistas", explicó Craig Rogerson, presidente ejecutivo de The LYCRA Company. "Confiamos en que su liderazgo nos ayudará a acelerar nuestros planes de crecimiento a largo plazo".

"Me llena de entusiasmo poder sumarme a The LYCRA Company con su cartera de marcas de clase mundial; tiene un posici√≥n predominante en el mercado y su historia de innovaci√≥n", se√Īal√≥ Smith. "Estoy encantado de liderar esta incre√≠ble organizaci√≥n y trabajar en colaboraci√≥n para construir sobre su √©xito fundacional"

Acerca de The LYCRA Company

The LYCRA Company innova y produce soluciones de fibra y tecnolog√≠a para las industrias de la confecci√≥n y la higiene personal y es propietaria de las marcas l√≠deres de consumo: LYCRA ¬ģ, LYCRA HyFit ¬ģ, LYCRA ¬ģ T400 ¬ģ, COOLMAX ¬ģ, THERMOLITE ¬ģ, ELASPAN ¬ģ, SUPPLEX ¬ģ y TACTEL ¬ģ. Con sede central en Wilmington, Delaware, The LYCRA Company es reconocida en todo el mundo por sus productos sostenibles, su experiencia t√©cnica, su servicio de asistencia en marketing y su mercado LYCRA ONE‚ĄĘ. The LYCRA Company trabaja para agregarles valor a los productos de sus clientes al desarrollar innovaciones √ļnicas dise√Īadas para satisfacer la necesidad de comodidad y rendimiento duradero del consumidor. Para m√°s informaci√≥n, visite lycra.com.

