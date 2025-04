The LYCRA Company presenta la fibra LYCRA® EcoMade de origen biológico en la feria Kingpins Amsterdam

WILMINGTON, Delaware--(BUSINESS WIRE)--abr. 15, 2025--

The LYCRA Company, líder mundial en el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles de fibra para la industria de la confección, anuncia que presentará su fibra LYCRA ® EcoMade de origen biológico en Kingpins Amsterdam, que se celebra los días 16 y 17 de abril. La empresa expondrá muestras de tela vaquera con cantidades iniciales de su elastano renovable en su stand de la Blue Area 11. También ofrecerá a los visitantes una experiencia de realidad virtual totalmente inmersiva que explora el proceso completo del producto desde la granja hasta la fibra.

Join The LYCRA Company at Kingpins Amsterdam, where it will preview its bio-derived LYCRA® EcoMade fiber and promote its revolutionary customized fit solution for jeans, LYCRA FitSense® denim technology.

Prevista para su lanzamiento comercial a finales de año, la fibra LYCRA ® EcoMade de origen biológico fabricada con QIRA ® se obtendrá a partir de maíz dentado renovable anualmente procedente de Iowa, ofreciendo transparencia en el origen de la materia prima y una solución sostenible para ayudar a reducir el impacto medioambiental de las prendas de vestir. Esta innovadora fibra, compuesta en un 70% de contenido renovable, tiene el potencial de reducir la huella de carbono de la fibra LYCRA ® hasta en un 44%*, ofreciendo un rendimiento equivalente al de la fibra LYCRA ® original. Estamos ante a una sustitución única que no requiere modificar los tejidos, los procesos ni los patrones de las prendas.

«Nuestros clientes y sus consumidores buscan cada vez más productos que cumplan con los estándares de alto rendimiento, pero que también se alineen con sus valores de sostenibilidad», declaró Arnaud Ruffin, vicepresidente de marcas y venta minorista de The LYCRA Company. «La fibra LYCRA ® EcoMade de origen biológico representa un importante avance para ofrecer soluciones sostenibles sin comprometer la calidad, y estamos encantados de compartir esta innovadora fibra con la industria de la tela vaquera en Kingpins Amsterdam».

El proyecto «7 Styles for 7 Days» (7 estilos para 7 días) de Kingpins muestra cómo la tela vaquera elástica fabricada con la fibra LYCRA ® EcoMade de origen biológico puede transformar los armarios de hombres y mujeres a lo largo de la semana, garantizando una comodidad, un ajuste y una forma duraderos, y reduciendo al mismo tiempo el impacto ambiental. Esta exposición es fruto de la colaboración entre The LYCRA Company y Diamond Denim, que forma parte del Sapphire Group, con sede en Pakistán, y contribuye a acelerar el camino de ambas empresas hacia la descarbonización. La exposición podrá verse en el stand de cada empresa.

ORTA, fabricante turco de vaqueros, también tendrá en su stand muestras confeccionadas con la fibra LYCRA ® EcoMade de origen biológico y algodón regenerativo. Según Sebla Onder, directora de marketing y sostenibilidad de ORTA, la respuesta entusiasta del mercado a su colección cápsula lanzada a finales de 2024 le da esperanzas de que la industria está realmente preparada para un cambio significativo. «Estamos encantados de que Citizens of Humanity Group, una de nuestras respetadas marcas asociadas, haya adquirido este tejido sostenible para su marca AGOLDE, y esperamos con impaciencia la reacción de los consumidores a esta colección en los próximos meses. También estamos deseando que surjan nuevas colaboraciones de marca a partir de esta increíble asociación», señaló.

La tecnología LYCRA FitSense ® de tela vaquera, que se presentó por primera vez en la feria Kingpins Amsterdam el pasado mes de abril, vuelve a exponerse este año. Esta innovadora solución patentada ofrece un ajuste personalizado para distintos tipos de cuerpo al incorporar zonas de moldeado discretas específicas, lo que permite a los diseñadores seleccionar zonas concretas para moldear, sujetar y elevar. Esto ayuda a los consumidores a sentirse más seguros y cómodos con sus vaqueros. Tomando esta innovación como base, SPANX ® dio un gran paso en la evolución del ajuste de los vaqueros con el exitoso lanzamiento del primer programa comercial del mundo con los vaqueros SPANXsculpt™ ReDefine el pasado mes de enero.

Por cuarto año consecutivo, la marca LYCRA ® se ha asociado con House of Denim Foundation y los estudiantes de la Jean School para preparar la exposición «Stretch Yourself #4: Denim of the Future, Designed by Gen Z». En esta ocasión, cada uno de los estudiantes de diseño destacados mostrarán una prenda vaquera con tejidos innovadores potenciados por las tecnologías de The LYCRA Company, incluida la fibra COOLMAX ® EcoMade.

Visite esta página del evento para conocer los detalles de la exposición y obtener más información sobre los productos.

*Estimación de la evaluación del ciclo de vida completo de una instalación representativa de fabricación de fibra LYCRA ®, junio de 2022, preparada por Ramboll Americas Engineering Solutions, Inc.

Acerca de The LYCRA Company

The LYCRA Company es un proveedor líder mundial de fibras y soluciones tecnológicas para las industrias de la confección y el cuidado personal, comprometido con la oferta de productos sostenibles fabricados con ingredientes renovables, reciclados antes y después del consumo, que reducen los residuos y ayudan a sentar las bases de la circularidad. Con sede en Wilmington, Delaware, Estados Unidos, es propietaria de las marcas LYCRA ®, LYCRA HyFit ®, LYCRA ® T400 ®, COOLMAX ®, THERMOLITE ®, ELASPAN ®, SUPPLEX ® y TACTEL ®. The LYCRA Company agrega valor a los productos de sus clientes ofreciendo innovaciones únicas que satisfacen la necesidad de comodidad y rendimiento prolongado del consumidor. Más información en lycra.com.

LYCRA ® y COOLMAX ® son marcas comerciales de The LYCRA Company.

