The LYCRA Company, líder mundial en desarrollo de soluciones innovadoras y sostenibles en fibras y tecnología para las industrias de la confección y el cuidado personal, anunció hoy la presentación de su nueva fibra LYCRA® FiT400™ para tejidos de punto.

The LYCRA Company has launched a new sustainable solution for athleisure, activewear and swimwear. LYCRA® FiT400™ fiber optimizes the comfort and performance of knits.

Se trata de la última oferta EcoMade de la empresa: una fibra exclusiva que consta de dos componentes, diseñada para optimizar el rendimiento y la comodidad de las prendas de punto, que les da una suavidad muy duradera al tacto, reduce el encogimiento, con un aspecto de gran uniformidad. La fibra LYCRA® FiT400™ se fabrica con un 60% de PET reciclado y un 14,4% de recursos bioderivados. Además, cuenta con la certificación GRS.

La fibra consta de dos polímeros de poliéster diferentes, los cuales al combinarse crean una ondulación helicoidal que les otorga a los tejidos propiedades de estiramiento y recuperación permanentes, además de favorecer la respirabilidad, con un confort refrigerante y capacidad de resistencia al cloro.

La fibra LYCRA® FiT400™ ayuda a sentar las bases de la circularidad, una prioridad clave para The LYCRA Company. En una serie de pruebas controladas en condiciones específicas, esta fibra se recicló en fibras de poliéster nuevas, demostrando así la viabilidad técnica de este proceso*.

"Desarrollamos la fibra LYCRA® FiT400™ para ofrecer las ventajas de rendimiento más demandadas y un tacto suave mejorado dentro de la categoría de tejidos de punto", aseguró Steve Stewart, director de marca e innovación de The LYCRA Company. "Esta innovación también satisface las expectativas de los clientes y los consumidores, quienes exigen soluciones más sostenibles, porque está hecha con materiales reciclados y bioderivados".

La fibra LYCRA® FiT400™ se anunciará al sector del comercio con la campaña "It's Time for Better", que apunta a revolucionar las categorías de la indumentaria deportiva, de ocio deportivo y los trajes de baño con el mensaje de que los consumidores y el planeta se merecen prendas mejores, que funcionen mejor y tengan menos impacto ambiental.

Los tejidos y las prendas con fibra LYCRA® FiT400™ pueden llevar las etiquetas colgantes de las marcas LYCRA® XTRA LIFE™ o COOLMAX® EcoMade si cumplen las normas de calidad particulares de la marca. Ambas marcas gozan de altos niveles de conocimiento de marca por parte de los consumidores en todo el mundo.

Para saber más sobre la fibra LYCRA® FiT400™ para tejidos de punto, visite lycra.com.

*La fibra LYCRA® FiT400™ es compatible con los procesos establecidos de reciclado químico de poliéster. Los componentes de la fibra LYCRA® FiT400™ se mezclaron en diversas pruebas con componentes de poliéster estándar y se reciclaron para producir fibras de poliéster nuevas con un rendimiento comparable al de las fibras de poliéster recicladas estándar.

Acerca de The LYCRA Company

The LYCRA Company innova y produce soluciones de fibra y tecnología para las industrias de la indumentaria y el cuidado personal. Además, es propietaria de marcas líderes de consumo y comerciales: LYCRA ®, LYCRA HyFit ®, LYCRA ® T400 ®, COOLMAX ®, THERMOLITE ®, ELASPAN ®, SUPPLEX ® y TACTEL ®. Con sede en Wilmington, Delaware, The LYCRA Company es reconocida a nivel mundial por sus productos sostenibles, su experiencia técnica, su servicios de asistencia en marketing y su mercado LYCRA ONE™. The LYCRA Company trabaja para agregarles valor a los productos de sus clientes al desarrollar innovaciones únicas, diseñadas para satisfacer la necesidad de comodidad y rendimiento duradero del consumidor. Para más información, visite lycra.com.

LYCRA® FiT400™ es una marca comercial de The LYCRA Company.

