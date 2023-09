WILMINGTON, Delaware--(BUSINESS WIRE)--sep. 19, 2023--

The LYCRA Company, l铆der mundial en el desarrollo de soluciones de fibra y tecnolog铆a sostenibles, durables e innovadoras para la industria de indumentaria y cuidado personal, anunci贸 hoy la publicaci贸n de su segunda Actualizaci贸n de Agenda Planetaria anual y su Tarjeta de Puntajes de Sostenibilidad Global abreviada para el a帽o fiscal 2022. Estos documentos informan sobre el progreso de la empresa hacia el logro de sus objetivos de sostenibilidad para 2030 anunciados en la publicaci贸n del a帽o pasado. Desc谩rguelos hoy en lycra.com/update.

Agenda Planetaria es el nombre del marco de sostenibilidad de The LYCRA Company que alude cada aspecto de su negocio y se basa en tres pilares: sostenibilidad de productos, excelencia de fabricaci贸n y responsabilidad corporativa. Los objetivos de sostenibilidad descritos en estos documentos se organizan en torno a estos pilares y se alinean con cinco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Esta actualizaci贸n realiza un seguimiento del rendimiento de 2022 con respecto a los objetivos 2030.

鈥淎genda Planetaria gu铆a nuestra evoluci贸n a medida que nos esforzamos por contribuir a la sostenibilidad de las industrias de indumentaria y cuidado personal ofreciendo productos que agregan valor y conservan recursos en todos los niveles de la cadena de valor鈥, expres贸 Steve Stewart, director de Marca e Innovaci贸n de The LYCRA Company. 鈥淓stamos orgullosos de los progresos que hemos hecho en la b煤squeda de nuestros objetivos 2030. Al mismo tiempo, reconocemos que los desaf铆os frente a nuestro sector son importantes, y que solo podemos enfrentarlos trabajando junto con nuestros clientes, proveedores y socios externos鈥.

Lo m谩s destacado de la Actualizaci贸n de Agenda Planetaria 2022 incluye noticias sobre productos innovadores para la moda sostenible que ofrecen beneficios de durabilidad, insumos reciclados y renovables; una notable reducci贸n en las emisiones de gases de efecto invernadero impulsada en parte por el sitio de Maydown de la empresa en Irlanda del Norte, que convierte su electricidad comprada a fuentes renovables a trav茅s de Certificados de Atribuci贸n de la Energ铆a (Energy Attribution Certificates, EAC); y tres centros de fabricaci贸n que logran un rendimiento como mejor cuartil verificado por terceros en el M贸dulo ambiental de las instalaciones de Higg (Facility Environmental Module, FEM), y dos alcanzan el mismo nivel en el M贸dulo social y laboral de las instalaciones de Higg (Facility Social & Labor Module, FSLM).

鈥淰emos Agenda Planetaria como un esfuerzo compartido con nuestros clientes y socios, unidos en la creencia de que para tener una empresa sana debemos tener un planeta sano鈥, manifest贸 Jean Hegedus, directora de Desarrollo de Negocios Sostenibles de The LYCRA Company. 鈥淣uestra herencia de trabajar junto con nuestros clientes y terceros, junto con la urgente necesidad de colaboraci贸n a lo largo de toda la cadena de valor para cumplir con los objetivos del sector, inspir贸 el tema de la Actualizaci贸n de Agenda Planetaria 2022: Juntos, seguimos adelante 鈥.

Para descargar una copia de la Actualizaci贸n de Agenda Planetaria 2022 o de la Tarjeta de Puntajes de Sostenibilidad Global 2022, visite lycra.com/update.

Acerca de The LYCRA Company

The LYCRA Company innova y produce fibras y soluciones tecnol贸gicas para los sectores textil y de cuidado personal y es propietaria de las marcas comerciales y de consumo: LYCRA 庐, LYCRA HyFit 庐, LYCRA 庐 T400 庐, COOLMAX 庐, THERMOLITE 庐, ELASPAN 庐, SUPPLEX 庐 y TACTEL 庐. Con sede en Wilmington, Delaware, The LYCRA Company es reconocida en todo el mundo por sus productos innovadores, su experiencia t茅cnica, sus soluciones sostenibles y su apoyo en t茅rminos de marketing y por el mercado LYCRA ONE鈩. The LYCRA Company se centra en a帽adir valor a los productos de sus clientes mediante el desarrollo de innovaciones exclusivas dise帽adas para satisfacer las necesidades de comodidad y rendimiento prolongado del consumidor. Para obtener m谩s informaci贸n, visite lycra.com.

