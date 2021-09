'the morning show' va más allá del #metoo para hablar del covid y la cultura de la cancelación

Por Lisa Richwine

LOS ÁNGELES, 15 sep (Reuters) - "The Morning Show", la serie de Apple TV+ que abordó el movimiento #MeToo a través de la lente de un noticiero ficticio en su primera temporada, regresa esta semana y explora temas que van desde el racismo y la homofobia hasta la adicción y la cultura de la cancelación.

La pandemia del COVID-19 llevó a los creadores de la serie a rehacer la historia para la segunda temporada, que comienza a emitirse este viernes. La aparición del coronavirus se convirtió en un tema importante, junto con otras preocupaciones del mundo real.

Protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, "The Morning Show" se centra en las vidas de las personas que trabajan en un noticiario de Nueva York y que se ven sacudidas por la conducta sexual inapropiada de un presentador y el encubrimiento del mal comportamiento por parte de los ejecutivos.

Los nuevos episodios comienzan inmediatamente después de que las presentadoras Bradley (Witherspoon) y Alex (Aniston) expusieran las fechorías de la cadena en directo por televisión.

Ahora, Alex, una renuente heroína feminista, se toma un descanso para reflexionar y tratar de hacer las paces con sus acciones, dijo Aniston en una entrevista. Pero le cuesta rearmarse.

"No estoy tan desquiciada como Alex de ninguna manera, ni física o psicológicamente", dijo Aniston sobre su personaje en la pantalla. "Pero he conocido a muchas Alex a lo largo de mi vida y recuerdo que las veía y pensaba 'no dejes que me convierta en eso'".

Alex analiza su relación con Mitch (Steve Carell), su antiguo copresentador que dimitió tras maltratar a mujeres y que está sopesando si puede rehacer su vida.

Aniston dijo que los guionistas de la serie han elaborado conversaciones matizadas sobre temas delicados y sobre si alguien puede regresar tras ser "cancelado" por un escándalo.

"Realmente abordan la zona gris", dijo Aniston. "Permiten a los personajes decir las cosas que se dicen a puerta cerrada y que nunca se atreverían a decir en voz alta. Y creo que da lugar a conversaciones realmente buenas".