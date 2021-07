'The Mystery of the Pink Flamingo' cierra este miércoles La Mar de Cine

Javier Polo aborda en 'The Mystery of the Pink Flamingo' la relación de Rigo Pex, un excéntrico ingeniero de sonido, con el fenómeno Pink Flamingo: el impacto de estos pájaros rosas en nuestra sociedad, que le llevará a viajar a Estados Unidos. El documental que estuvo nominado a los premios Gaudí, será el encargado de clausurar La Mar de Cine este miércoles 14 de julio, con la presencia de Meneo, protagonista del film, y del director.

Con su segundo largometraje documental, Javier Polo continúa con su mirada sobre la evolución de la cultura pop, si en 'Europe in 8 bits' mostró cómo una nueva corriente de artistas utilizaba las antiguas videoconsolas como herramientas para crear nuevos sonidos. En este caso, los sonidos, la música vuelven a estar presentes, pero dentro de un contexto más kistch, según informaron fuentes del Ayuntamiento de Cartagena en un comunicado.

El argumento narra la vida de Rigo Pex, un ingeniero de sonido serio pero excéntrico cuya cómoda vida se ve repentinamente perturbada por un extraño fenómeno: el Pink Flamingo. Estos pájaros rosas parecen seguirlo a todas partes, llevando a Rigo a una investigación para revelar su misterioso significado.

Estudiará su impacto en nuestra sociedad y viajará a Estados Unidos para conocer una serie de dispares personajes que expresan su personalidad con su figura: la sensación de Internet Pink Lady, la gurú de la música Allee Willis, la banda technopop Kero Kero Bonito, el enfant terrible Eduardo Casanova o el cineasta de culto John Waters, entre muchos otros. Rigo será el guía a lo largo de este viaje sobre cómo los iconos pueden ayudarnos a encontrar nuestra propia identidad y a cambiar nuestras vidas.

Declaraciones de javier polo

El documental nace de una curiosa obsesión de su director, Javier Polo: "El flamenco rosa es un animal que siempre me ha dejado estupefacto. Tiene algo maravilloso y misterioso a la vez, que te atrapa y puede incluso llegar a obsesionarte. Si lo observas con detenimiento, su sinuosa figura, sus enigmáticos ojos, su desproporcionado cuello en forma de S, sus abruptos movimientos y los extraños cantos que emite, pronto te da a entender que podría ser un extraterrestre. No es de extrañar por tanto, que como a mí, a muchas otras personas, culturas e incluso civilizaciones, les haya servido de inspiración para desarrollar leyendas, mitos y hasta su propio arte".

"Con la película tratamos de contar un viaje liberador para encontrarse a uno mismo, el argumento central es la búsqueda de la identidad", ha señalado. "Queremos plantear esa cuestión e invitar al espectador a ser él mismo", subraya.

Javier Polo es un joven cineasta valenciano que comparte su pasión por los documentales y el mundo de la ficción con la publicidad. Ha recibido varios premios por su trabajo innovador en diversos formatos, habiendo filmado piezas en los cinco continentes.

Su amor por la música y los viajes ha influenciado su carrera desde sus inicios, como se puede observar en su primer largometraje documental, Europa en 8 bits (2013). Esta película fue galardonada con varios premios y se proyectó en algunos de los principales festivales internacionales de cine, como el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam (IDFA) o el Festival Internacional de Cine de Miami. En España fue presentada en el marco del Festival de Cine de Málaga.

