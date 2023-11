ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--nov. 1, 2023--

Hoy, The Nature Conservancy dio a conocer los ganadores de su Concurso de Fotografía 2023, en el que se presentan imágenes que nos ayudan a conectar con el poder y el peligro del mundo natural, con primeros planos de criaturas grandes y pequeñas, paisajes pintorescos en todas las estaciones y sorprendentes escenas de exploración en tierra y mar.

GRAND PRIZE // Tibor Litauszki, Hungary // Underwater shot of an alpine newt feeding atop a mass of frog’s eggs

En la edición de este año se duplicó el número de categorías y se registró un enorme aumento de propuestas impresionantes, desde un sereno arrecife de coral en Guatemala hasta una pareja de tigres en plena pelea en la India. Un prestigioso jurado compuesto por los fotógrafos Javier Aznar, Smita Sharma, Morgan Heim y el célebre fotógrafo de historia natural Frans Lanting seleccionó a los ganadores entre más de 80.000 fotógrafos individuales y más de 189.000 candidaturas, lo que supone un enorme aumento con respecto a las poco más de 100.000 candidaturas de 2022, procedentes de 191 países y territorios.

El gran premio de 2023 se concederá a Tibor Litauszki, de Hungría, por su foto submarina de un tritón comiendo huevos de rana recién puestos.

“Nuestro concurso anual de fotografía es una fuente de inspiración. Fotógrafos de todos los ámbitos ayudaron a dar voz a la naturaleza mostrándonos lo que les importaba", afirma Alex Snyder, director del Concurso Mundial de Fotografía 2023 y coordinador del jurado. “Los jueces y yo nos embarcamos en un viaje visual al revisar miles de imágenes de aficionados y profesionales por igual. Estas impactantes imágenes subrayaron no solo el poder de la fotografía, sino también la importancia de los esfuerzos globales de The Nature Conservancy en materia de conservación".

Los jueces concederán más de $25.000 en premios. Además del ganador del Gran Premio, que recibirá un kit de cámara valuado en $5000, los jueces también seleccionaron un primer, segundo y tercer clasificado para cada categoría, además de menciones honoríficas.

“Tanto si es usted un científico que recoge datos sobre el terreno como un fotógrafo que capta las maravillas del mundo natural, todos somos conservacionistas", declaró Meg Goldthwaite, directora de marketing y comunicación de The Nature Conservancy. “Nuestra Tierra está llena tanto de belleza como de peligro, de poder y de peligro, y estas imágenes ilustran cómo proteger y restaurar la naturaleza debe ser una prioridad absoluta para todos nosotros. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la lucha contra las crisis del cambio climático y la pérdida de biodiversidad".

Se concedieron premios adicionales en las siguientes categorías a:

Premios de los jueces Elección del famoso juez Cole Sprouse: Hermis Haridas, Emiratos Árabes Unidos (@Hermis.haridas)

Océanos 1 er puesto: Estebane Rezkallah, Francia (@panchovilaaa) 2 do puesto: Bambang Wirawan, Indonesia (@bro_matra) 3 er puesto: Giovanni Allievi, Italia

Personas y naturaleza 1 er puesto: Michael Hegyi, Estados Unidos (@michaelhegyiphoto) 2 do puesto: Mano Aliczki, Hungría (@manoaliczkiphoto) 3 er puesto: Randall Hudson, Estados Unidos (@kcstorys) Mención honorífica: Narayan Malu, India Mención honorífica: Fatih Yilmaz, Turquía (@rotadefterim) Mención honorífica: Md. Safayet Hossain Shanto, Bangladesh (@safayethossainshanto2017)

Plantas y hongos 1 er puesto: Jose Pereyra Lucena, Argentina (@josepereyralucena) 2 do puesto: Vittorio Ricci, Italia 3 er puesto: Ashley Sykes, Australia (@Ausmashmash) Mención honorífica: Gero Heine, Estados Unidos (@geroheinephotography) Mención honorífica: Mohammed Salman, India

Agua dulce 1 er puesto: Jeanny Tang, Hong Kong 2 do puesto: Alan Taylor, Estados Unidos (@alantaylorphotography) 3 er puesto: Rubens Rebouças, Brasil (@rubensreboucas) Mención honorífica: Jorge Castro Urbiola, México (@thesantogrial) Mención honorífica: Gianluca Gianferrari, Italia (@camouflajj)

Tierras 1 er puesto: Alessandro Carboni, Italia (@alessandro_carboni) 2 do puesto: Roberto Valdez, Ecuador (@robinski__) 3 er puesto: Adam Mowery, Estados Unidos (@adammoweryphoto) Mención honorífica: Cosmin Ovidiu Stan, Rumania (@cosminstan.ro) Mención honorífica: Bruce Hogle, Estados Unidos

Mamíferos 1 er puesto: Siddhartha Ghosh, India 2 do puesto: HJ Yang, Estados Unidos 3 er puesto: Luisa Pericoli, Estados Unidos (@vittoria_thecutestfrenchie) Mención honorífica: Bing Lin, Estados Unidos (@earth.abloom)

Clima 1 er puesto: Raphael Alves, Brasil (@photoraphaelalves) 2 do puesto: Mustafa Binolm, Turquía (@mustafabinol) 3 er puesto: Luisa Lynch Harris, España Mención honorífica: Zhenhuan Zhou, Canadá (@zzh_hiland) Mención honorífica: Adra Pallón, España

Antenas 1 er puesto: Agnieszka Wieczorek, Polonia (@polatinaphotoandtravel) 2 do puesto: Neelutpaul Barua, India (@neel.barua.photograph) 3 er puesto: Derek Robertson, Estados Unidos (@derekrobertsonphotography) Mención honorífica: Maman Sukirman, Indonesia Mención honorífica: Mostafijur Rahman Nasim, Indonesia

Insectos y arácnidos 1 er puesto: Benjamin Salb, Estados Unidos (@bens_small_world) 2 do puesto: Soumya Ranjan Bhattacharyya, India 3 er puesto: Lei Bo, China Mención honorífica: Tibor Litauszki, Hungría (@tiborlitauszki_naturphtgrphy) Mención honorífica: Jaime Daniel Fajardo Torres, Ecuador (@Jaime.f.torres)

Vida submarina 1 er puesto: Russell Laman, Estados Unidos (@russlaman) 2 do puesto: Cai Jialing, China (@homoplankton) 3 er puesto: Daniel Nicholson, Australia (@barefoot.wandering) Mención honorífica: Juan Carlos Huitrón Baca, México (@biton72023)

Aves 1 er puesto: Grzegorz Długosz, Polonia (@gdlugosz_photography) 2 do puesto: Mike Krehbiel, Estados Unidos (@krebbs28) 3 er puesto: Juan Jose Murillo, Colombia (@jjmurillorolon) Mención honorífica: Mario Labado, Estados Unidos (@bobby_labado) Mención honorífica: Petr Bambousek, República Checa (@sulasulacom)

Reptiles y anfibios 1 er puesto: Irina Petrova Adamatzky, Reino Unido (@microcosmic_world) 2 do puesto: Petr Bambousek, República Checa (@sulasulacom) 3 er puesto: Joseph Mullica, Estados Unidos (@Scarletkingcowboy) Mención honorífica: Sergio Emmanuel Comisso, Argentina (@emmanuelcomisso) Mención honorífica: Christian Passeri, Alemania (@chrissparrows)

Puede ver todas las imágenes ganadoras aquí.

