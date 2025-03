The New York Times denuncia "tácticas de intimidación" de Trump contra periodistas

The New York Times denunció el lunes las "tácticas de intimidación" del presidente estadounidense Donald Trump contra sus reporteros, luego de días de ataques del gobierno a los reportes del periódico sobre Elon Musk y el Departamento de Defensa.

El periódico indicó en una publicación en X —la plataforma propiedad de Musk— que el enfoque de Trump "nunca nos ha hecho retroceder en nuestra misión de hacer que las personas poderosas rindan cuentas, independientemente de qué partido esté en el poder". Baker, Haberman y sus colegas "tienen un historial inigualable de cubrir este y gobiernos anteriores de manera completa e imparcial", afirmó el Times.

Esto fue en respuesta a una publicación de Trump en su red Truth Social el domingo por la noche, en la que criticó específicamente a Maggie Haberman del Times, cuyo nombre escribió mal el presidente, llamándola "Hagerman", y a Peter Baker, junto con la esposa de Baker, la articulista Susan Glasser de la revista New Yorker.

"Hay algo que realmente está mal con estas personas, y sus editores enfermos y desquiciados", escribió Trump. "Hicieron todo lo posible para ayudar a manipular las elecciones en mi contra. ¿Qué tal resultó eso?"

Se sabe que Trump ataca públicamente a organizaciones de noticias o periodistas específicos. No todos eligen responder e involucrarse.

Baker ha escrito "muchos de los largos y aburridos artículos de noticias falsas en mi contra", manifestó Trump.

La de Haberman fue una de las cinco firmas en una historia publicada el jueves por la noche que decía que el multimillonario Musk iba a recibir un informe sobre los planes ultrasecretos de las fuerzas armadas si se desataba una guerra con China. El periódico indicó que ello representaría un posible conflicto de interés para Musk, quien está ayudando al gobierno a efectuar cambios para reducir costos y tiene intereses financieros en ese país asiático.

El Departamento de Defensa denunció intensamente la historia, llamando al Times "una máquina de propaganda que debería retractarse inmediatamente de sus mentiras".

El periódico defendió su historia, y posteriormente reportó que la reunión fue cancelada después de que el Times informara que estaba a punto de llevarse a cabo. Aunque Trump también dijo que era una "historia falsa", dejó claro que Musk no debería tener acceso a la información.

Haberman es autora del libro “Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America”, publicado en 2022.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.