The Offspring, Amaia, Molotov y La M.O.D.A., primeros confirmados para el Festival Río Babel 2026

MADRID, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Los grupos The Offspring, Amaia, Molotov y La M.O.D.A. son algunos de los primeros artistas confirmados para el Festival Río Babel 2026, que se celebrará en Rivas Vaciamadrid (Madrid) los próximos 3, 4 y 5 de julio.

Aunque la cita desvelará el cartel completo próximamente, también han adelantado las actuaciones de artistas como Chambao, Caramelos de Cianuro, Chiquita Movida e Iseo & Dodosound, que se unen a Katy Perry o La Casa Azul.

El viernes 3 de julio tendrá lugar el único concierto de la pamplonica Amaia en Madrid, que tras presentar una gira de arenas por España, llegará a Madrid para presentar su tercer y más reciente disco 'Si Abro Los Ojos No Es Real', publicado a principios de año, así como los sencillos que le han sucedido. También este día será el turno de La Maravillosa Orquesta del Alcohol (La M.O.D.A.), que presentará su séptimo disco 'San Felices', trabajo que ha marcado el regreso de la banda tras cuatro años.

Después, el sábado 4 de julio, el punk-rock californiano de The Offspring regresa a España en el marco de su gira 'SUPERCHARGED', habiendo vendido más de 40.000.000 de discos a lo largo de su carrera.

La última jornada del festival sirve como cierre del Orgullo LGTBIQ+ en Madrid y encabezada por Katy Perry, Bomba Estéreo y La Casa Azul, la cita pondrá el broche de oro a esta edición.