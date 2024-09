"The Room Next Door", primera película de Almodóvar en inglés, triunfa en el Festival de Venecia

VENECIA, Italia (AP) — “The Room Next Door", la primera película de Pedro Almodóvar en inglés, protagonizada por Julianne Moore y Tilda Swinton, obtuvo el sábado el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia.

Nicole Kidman ganó el premio a la mejor actriz por su cruda y reveladora interpretación de una directora ejecutiva que se ve envuelta en un romance con un becario en “Babygirl”, pero no acudió a la ceremonia de premiación debido al fallecimiento de su madre.

“Llegué a Venecia y poco después me enteré de que mi hermosa y valiente madre, Janelle Ann Kidman, acababa de fallecer”, dijo Kidman en un comunicado leído por la directora de “Babygirl”, Halina Reijn. “Estoy conmocionada y tengo que ir con mi familia, pero este premio es para ella... Ella me moldeó y me hizo la persona que soy”.

La 81ª edición del festival concluyó el sábado con la entrega de los máximos galardones del jurado —encabezado por Isabelle Huppert— a Brady Corbet, director de la epopeya de posguerra “The Brutalist” de 215 minutos, y a Vincent Lindon por su papel protagónico en “The Quiet Son”. Lindon interpreta a un padre soltero cuyo hijo es radicalizado por la extrema derecha.

“Vermiglio”, de Maura Delpero, obtuvo el León de Plata, el premio al segundo lugar. El drama ítalo-franco-belga trata sobre el último año de la Segunda Guerra Mundial, en el que un soldado refugiado se topa con una familia numerosa.

La victoria de Almodóvar ocurrió después de que su película, una meditación sobre la amistad y la muerte, recibiera una ovación de casi 20 minutos. El cineasta español es uno de los favoritos del Festival de Cine de Venecia, donde ha estrenado muchas de sus cintas en las últimas cuatro décadas.

“Me gustaría dedicársela a mi familia”, declaró Almodóvar. “Esta película... es mi primera película en inglés, pero su esencia es española”.

Corbet, cuya película “The Brutalist” trata sobre un arquitecto y sobreviviente del Holocausto que rehace su vida en Estados Unidos, llegó con un discurso escrito para leer en la ceremonia, algo que su esposa, quien también es cineasta, le había animado a hacer.

“Todo esto es muy abrumador... La brevedad nunca ha sido mi fuerte”, dijo Corbet. “Gracias por no echarme en cara que sea tan largo”.

El Festival de Venecia aprovechó su sesión de clausura para acoger el estreno mundial de la película “Horizon: An American Saga - Capítulo 2”, de Kevin Costner, la cual participó fuera de concurso.

Muchas de las 21 películas que concursaron generaron divisiones entre el público, con apasionados partidarios y detractores.

“Tengo buenas noticias para ustedes”, dijo Huppert en la ceremonia. “El cine está en plena forma”.

Entre las películas que concursaron en el festival, algunas de las más destacadas fueron “Joker: Folie à Deux", de Todd Phillips, un musical que no es musical protagonizado por Joaquin Phoenix y Lady Gaga; “Maria”, la película de Pablo Larraín sobre María Callas, protagonizada por Angelina Jolie como la famosa soprano; y “Queer”, la adaptación de Luca Guadagnino de la obra de William S. Burroughs, en la que Daniel Craig interpreta a un drogadicto expatriado que se obsesiona con una joven estudiante.

Hace cinco años, el jurado del Festival de Cine de Venecia sorprendió al mundo del cine al conceder el León de Oro a “Joker”, con la cual Phoenix posteriormente ganó el Oscar al mejor actor. El año pasado el máximo galardón fue para “Poor Things”, y en 2022 para el documental “All the Beauty and the Bloodshed”.

El premio Luigi De Laurentiis a una ópera prima fue para “Familiar Touch”, de Sarah Friedland, sobre el proceso de adaptación que experimenta una octogenaria cuando es trasladada a un asilo y debe enfrentarse a su senectud, a su pérdida de memoria y a la relación con sus cuidadores. Friedland ganó también el premio a la mejor dirección en la sección Horizontes y su protagonista, Kathleen Chalfant, obtuvo el premio a la mejor actriz.

