The smarter E AWARD 2025: preselección de los pioneros en transición energética

Los ganadores de The smarter E AWARD 2025 serán galardonados el 6 de mayo en el Centro Internacional de Congresos Messe München. Los finalistas son los siguientes.

The finalists for The smarter E AWARD 2025 have been announced in the five categories. ©Solar Promotion GmbH

Finalistas en la categoría Fotovoltaica

7Secondsolar (Sudáfrica) con su solución de software de planificación AUTOPV

Aevy (Noruega) con su plataforma de gestión de activos Aevy

Aiko Energy (China) con su módulo fotovoltaico ABC INFINITE

Anhui Huasun Energy (China) con su módulo solar Ultra-high Bifaciality HJT de la serie Kunlun

LONGi Solar Technology (China) con su módulo Hi-MO X10

MBJ Solutions (Alemania) con su simulador solar MBJ Sunlike Lab

Seaward Electronic (Reino Unido) con su dispositivo de prueba PV:1525-IV

Sungrow Power Supply (China) con su inversor de cadena SG350HX-20

Sunmaxx PVT (Alemania) con su módulo combinado Sunmaxx PX-1

Weidmüller Interface (Alemania) con su sistema de protección contra rayos y sobretensiones PV Inline

Finalistas en la categoría Almacenamiento de Energía

CMBlu Energy (Alemania) con su sistema de almacenamiento Organic SolidFlow Battery

EcoFlow (China) con su sistema de almacenamiento residencial PowerOcean DC Fit

EVE Energy (China) con su batería Mr. Big

Huawei Technologies (China) con su sistema de almacenamiento ESS LUNA2000-215-2S10

Hydrostor (Canadá) con su sistema A-Compressed Air Energy Storage (A-CAES)

p&e power&energy (Alemania) con su sistema inversor Scalable Cell Level Power Electronics Platform

SAMSUNG SDI (Corea del Sur) con su solución U8A1 UPS

SOL Research (Alemania) con su Powerstation 2.500

Sungrow Power Supply (China) con su sistema de almacenamiento a gran escala PowerTitan 2.0

Xiamen Hithium Energy Storage Technology (China) con su contenedor de batería Power 6.25 MWh 4h BESS

Finalistas en la categoría E-Movilidad

Cable-Sherpa (Austria) con su gestión de cables Cable-Sherpa

DEHN (Alemania) con su interruptor de protección de potencia DEHNguard M DC ACI 1250 FM

Etecnic (España) con su plataforma EVcharge Software-as-a-Service (SaaS)

Friedrich (Alemania) con su techo para estacionamientos URBANROOF

GoodWe (China) con su cochera solar residencial de la serie Vela

Hive Power (Suiza) con su solución Hive Power FLEXO Smart Charge SaaS

SAMSUNG SDI (Corea del Sur) con su concepto de batería No Thermal Propagation Technology

Schaltbau (Alemania) con su interruptor de CC de alta potencia C330

Shenzhen Kehua Hengsheng Technology (China) con su módulo de carga SiC EV3102-040K-HR-UC

OPES Solar Mobility (Alemania) con su serie de módulos solares matriciales O.Motion

Finalistas en la categoría Energía Integrada Inteligente

FENECON (Alemania) con su sistema de gestión energética FEMS FENECON

meteocontrol (Alemania) con su mc Assetpilot

fleXality (Alemania) con su solución de software basada en IA fEnOMS

Sungrow Power Supply (China) con su tecnología de inversores formadores de red Stem Cell Grid Technology

Toscano (España) con su solución de conmutación COMBI-PRO-MAX

Utiligize (Dinamarca) con su plataforma integrada Forecast & Investment

Zählerfreunde (Alemania) con su solución SaaS de gestión energética de marca blanca para servicios públicos

Finalistas en la categoría Proyectos Destacados

Beijing HyperStrong Technology (China ) con su proyecto Beijing Siyuanqiao Integrated Charging Plus Storage Station

Beijing HyperStrongTechnology (China) con su proyecto de almacenamiento de energía de 250 MW/1,000 MWh en Santanghu

CyberGrid (Austria) con su Theiß Hybrid Storage System

Electricity Authority of Cyprus (Chipre ) con su instalación de sistemas fotovoltaicos en 405 escuelas públicas

GIZ Indonesia (Indonesia) con su proyecto Solar Ice Maker sin conexión a la red para comunidades pesqueras

Karlsruhe Institute of Technology – KIT (Alemania) con su proyecto de sistema de almacenamiento híbrido BiFlow

LONGi Solar Technology (China) con su proyecto Nm³/h Electrolyzer in Hydrogen-Rich Blast Furnace Smelting

Phaesun (Alemania) con su proyecto BeCool: refrigeración limpia para mercados en Kenia

Sungrow Hydrogen (China) con su proyecto Green Hydrogen Demonstration del Low Carbon Institute

Xiamen Ampace Technology (China) con su proyecto de almacenamiento de energía integrado en una estación transformadora de alta tensión en Chile

