The smarter E Europe 2025: Estudios, tecnologías y tendencias del mercado para el sistema energético del mañana

Ha pasado exactamente una semana desde que The smarter E Europe echara el cierre en Múnich. Una vez más, la mayor alianza europea de exposiciones para la industria energética convirtió la capital bávara en el epicentro del sector energético mundial y causó una gran impresión con unos resultados sobresalientes. A lo largo de tres días, 2737 expositores de 57 países mostraron sus tecnologías, modelos de negocio y soluciones listas para el mercado con vistas a un sistema energético inteligente, interconectado y totalmente renovable. Alrededor de 107 000 profesionales de 157 países aprovecharon la oportunidad para conectar, iniciar asociaciones y poner en cartel nuevos proyectos. Las conferencias y actos paralelos también suscitaron un gran interés, con más de 2600 participantes. El mensaje transmitido por The smarter E Europe y sus cuatro ferias -Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe y EM-Power Europe- fue claro: Somos el sistema energético.

Organizers and exhibitors are looking forward to The smarter E Europe 2026, which will take place next year from Tuesday, 23 June to Thursday, 25 June.

Los nuevos estudios ofrecen orientación en un mercado que evoluciona rápidamente

Uno de los aspectos más destacados de la edición de este año ha sido la publicación de varios estudios y libros blancos centrados en cuestiones críticas para el futuro del sector energético, que aportan datos sólidos, perspectivas basadas en el mercado y recomendaciones prácticas para las empresas, la política y la sociedad.

Panorama mundial: La energía solar sigue siendo el motor de la transición

La asociación europea del sector SolarPower Europe presentó en Múnich su último informe « Global Market Outlook for Solar Power 2025–2029 » (Perspectivas del mercado mundial de la energía solar 2025-2029). Un informe que ofrece un análisis exhaustivo, basado en datos, de los mercados fotovoltaicos mundiales y esboza proyecciones hasta 2029 en tres escenarios. Con aproximadamente 600 GW de nueva capacidad fotovoltaica instalada solo en 2024, la energía solar sigue liderando la expansión de la nueva capacidad de generación en todo el mundo. Además de las tendencias de los mercados regionales, el informe ofrece información sobre las condiciones de inversión, los marcos políticos y recomendaciones para acelerar el crecimiento.

Descarga gratuita del estudio completo: www.thesmartere.com/publications/global-market-outlook-for-solar-power-2025

El almacenamiento en baterías, un sector en alza: Europa se prepara para la próxima fase

También se presentó en Múnich el nuevo informe « European Market Outlook for Battery Storage 2025–2029 » (Perspectivas del mercado europeo de almacenamiento en baterías 2025-2029). Este estudio explora el fuerte crecimiento del almacenamiento fijo en baterías, desde los sistemas residenciales hasta las soluciones industriales a gran escala. Destaca el papel de las tecnologías de almacenamiento en la estabilidad de la red, la seguridad energética y la consecución de los objetivos climáticos de Europa. El informe incluye recomendaciones claras sobre medidas reguladoras para apoyar el crecimiento continuado del mercado.

Descarga gratuita del estudio completo: www.thesmartere.com/publications/emo2025

Libro Blanco: La carga bidireccional como clave de la integración sectorial

Otra contribución importante la aporto el nuevo Whitepaper on Bidirectional Charging (Libro Blanco sobre carga bidireccional), que describe el enorme potencial de la infraestructura de carga inteligente. Los vehículos eléctricos se consideran cada vez más unidades flexibles de almacenamiento de energía que pueden absorber el excedente de electricidad de las energías renovables y devolverlo a los hogares, las empresas o la red cuando sea necesario. Esta tecnología reduce la carga de la red, disminuye los costos de infraestructura y abre nuevas oportunidades económicas tanto para las empresas de servicios públicos como para los operadores de flotas y los hogares. Para hacer realidad este potencial a gran escala, es imprescindible contar con marcos reguladores claros, normas técnicas y potentes sistemas de gestión de la energía, un tema al que se prestó gran atención en el encuentro realizado en Múnich.

Descarga gratuita del libro blanco: www.thesmartere.com/publications/bidirectional-charging

Agende la fecha

The smarter E Europe volverá del 23 al 25 de junio de 2026 (por primera vez de martes a jueves ) a Messe München.

Acerca de The smarter E Europe

«Accelerating Integrated Energy Solutions» (Acelerar las soluciones energéticas integradas): este es el lema de The smarter E Europe. La mayor alianza europea de ferias del sector de la energía pone de relieve las soluciones interprofesionales para un suministro de energía renovable 24 horas al día, 7 días a la semana, que abarque la electricidad, la calefacción y el transporte. The smarter E Europe reúne cuatro ferias y tendrá lugar del 23 al 25 de junio de 2026 en Messe München.

