The who anuncia despedida con una gira por norteamérica

LONDRES, 8 mayo (Reuters) - La legendaria banda de rock The Who anunció el jueves su última gira por Norteamérica, afirmando que abandonará la música tras seis décadas en las rutas.

La banda, famosa por éxitos como "Baba O'Riley", "My Generation" y "Behind Blue Eyes", se formó en 1964 y estaba compuesta por Roger Daltrey, Pete Townshend, John Entwistle y Keith Moon.

Daltrey, de 81 años, dijo que el sueño de todo músico a principios de los 60 era triunfar en las listas de éxitos de Estados Unidos.

"Para The Who, ese sueño se hizo realidad en 1967 y nuestras vidas cambiaron para siempre", afirmó.

Townshend, de 79 años, el otro miembro superviviente de la formación original, dijo: "Roger y yo estamos en un buen momento, a pesar de nuestra edad, deseosos de volcarnos en esta cariñosa despedida a todos nuestros fieles seguidores".

Destacó que espera que algunos nuevos seguidores de la banda se animaran a ver lo que se han estado perdiendo durante los últimos 57 años.

Daltrey dijo que la banda tendría que tocar los éxitos clásicos "Won't Get Fooled Again", "Baba O'Riley" y "Behind Blue Eyes", pero que el resto del setlist estaba "en el aire".

La gira, prevista para agosto y septiembre, se llama "The Song Is Over", por una canción de 1971 que nunca habían tocado en directo hasta hace unas semanas.

"A Roger siempre se le ocurren nombres geniales para las giras, pero creo que éste es bastante conmovedor", dijo Townshend a periodistas.

El dúo no confirmó si habría una gira similar en el Reino Unido o en Europa.

"Mi especialista de la voz me ha ordenado: 'tienes que tomarte un día libre después de cada concierto y después de cada tres conciertos tienes que tomarte dos días libres'", dijo Daltrey. (Reporte de Marie-Louise Gumuchian y Christina Anagnostopoulos. Editado en español por Javier Leira)